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На анапских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута
На анапских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 27.04.2025
На анапских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:16:00+03:00
2025-04-27T13:16:00+03:00
2025-04-27T13:16:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
анапа
керченский пролив
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. "Новые выбросы мазута обнаружили 27 апреля на пяти участках побережья Анапы", - говорится в сообщении. Речь идёт о нескольких участках между между селом Витязево и станицей Благовещенской; побережье у отеля "Пляжный поселок"; участке около базы отдыха "Динамо"; территории пляжа "Витязь". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250411/aksenov-2010696614.html
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крушение двух танкеров в керченском проливе, анапа, керченский пролив, краснодарский край, происшествия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Анапа, Керченский пролив, Краснодарский край, Происшествия
На анапских пляжах зафиксировали новые выбросы мазута
На пяти участках пляжей Анапы зафиксировали новые выбросы боры мазута