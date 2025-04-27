https://ria.ru/20250427/vsu-2013718648.html

Жители Курской области надеются на возвращение в родные дома

Жители Курской области надеются на возвращение в родные дома - РИА Новости, 27.04.2025

Жители Курской области надеются на возвращение в родные дома

Жительница Малой Локни Суджанского района Курской области Татьяна Середина рассказала РИА Новости, что она с семьёй хотела бы вернуться в освобожденное от ВСУ... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:40:00+03:00

2025-04-27T18:40:00+03:00

2025-04-27T18:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 27 апр - РИА Новости. Жительница Малой Локни Суджанского района Курской области Татьяна Середина рассказала РИА Новости, что она с семьёй хотела бы вернуться в освобожденное от ВСУ родное село после его восстановления. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. "Конечно, мы рады этому, что освободили. Что это мучение, что мы прошли это все, круги этого ада, что мы теперь будем ожидать того, что мы будем дома, мы на родную землю поедем, к себе домой", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что до вторжения ВСУ в Суджу, город был ухоженным. "У нас Суджа была хорошая, ухоженная. У нас там было все ухоженное, все хорошо... Надеюсь на то, что отстроят, будет лучше, чем она была, что мы вернемся все-таки, вернемся домой и в школы, мы вернемся домой. Вернемся в свою деревню, в свой город", - добавила она. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов.

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

https://ria.ru/20250426/kursk-2013627205.html

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курская область

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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины