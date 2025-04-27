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При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 27.04.2025
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены в Горловке в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:09:00+03:00
2025-04-27T10:09:00+03:00
2025-04-27T10:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских нацистов ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ города пострадали три мирных жителя