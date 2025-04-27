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При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/vsu-2013663964.html
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 27.04.2025
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены в Горловке в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:09:00+03:00
2025-04-27T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате артобстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских нацистов ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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иван приходько, горловка, донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадали три мирных жителя

Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ города пострадали три мирных жителя

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Горловке в воскресенье в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате артобстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны украинских нацистов ранены три мирных жителя Горловки", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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