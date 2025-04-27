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Волонтеры из Магадана доставили шины в госпиталь в ЛНР
Волонтеры из Магадана доставили шины в госпиталь в ЛНР - РИА Новости, 27.04.2025
Волонтеры из Магадана доставили шины в госпиталь в ЛНР
Волонтеры из Магадана доставили шины для санитарных автомобилей "ГАЗель" и "Нива" в один из военных госпиталей в ЛНР, сообщил руководитель регионального... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T04:06:00+03:00
2025-04-27T04:06:00+03:00
2025-04-27T04:06:00+03:00
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МАГАДАН, 27 апр - РИА Новости. Волонтеры из Магадана доставили шины для санитарных автомобилей "ГАЗель" и "Нива" в один из военных госпиталей в ЛНР, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "В этот раз медики благодарят волонтеров "Боевого братства" за доставку приобретенных по их просьбе комплектов автошин для двух санитарных автомобилей "ГАЗель" и "Нива", используемых для перевозки раненых и обеспечения деятельности медицинского учреждения", - написал Козлов в своем Telegram-канале. Он добавил, что госпиталю в ЛНР магаданское региональное отделение организации "Боевое братство" помогает регулярно: там лечатся и магаданцы, находящиеся на этом направлении фронта. "В прошлом (2024 - ред.) году МОО ВООВ "Боевое братство" закупило и доставило в госпиталь разнообразные медикаменты, оборудование, перевязочные материалы, инвалидные кресла, носилки, массажер для ног, бойлер подогрева воды для медперсонала, носимые радиостанции, также был закуплен автомобиль "Нива", - добавил Козлов.
https://ria.ru/20250317/volontery-2005496609.html
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луганская народная республика, магадан, боевое братство, группа газ, россия, волонтеры
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Магадан, Боевое братство, Группа ГАЗ, Россия, Волонтеры
Волонтеры из Магадана доставили шины в госпиталь в ЛНР
Волонтеры из Магадана доставили шины для "ГАЗелей" и "Нивы" в госпиталь в ЛНР