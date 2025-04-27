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Володин выразил соболезнования после взрыва в иранском порту - РИА Новости, 27.04.2025
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16:57 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/volodin-2013706457.html
Володин выразил соболезнования после взрыва в иранском порту
Володин выразил соболезнования после взрыва в иранском порту - РИА Новости, 27.04.2025
Володин выразил соболезнования после взрыва в иранском порту
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру парламента Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью людей при взрыве в порту имени РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:57:00+03:00
2025-04-27T16:57:00+03:00
в мире
иран
вячеслав володин
госдума рф
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру парламента Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью людей при взрыве в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщается на сайте ГД. Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 28 погибших и более чем 1205 пострадавших. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями при взрыве в порту Шахид-Раджаи", - говорится в публикации на сайте. Также отмечается, что Володин попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
https://ria.ru/20250427/mchs-2013682381.html
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в мире, иран, вячеслав володин, госдума рф, взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
В мире, Иран, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе
Володин выразил соболезнования после взрыва в иранском порту

Володин выразил соболезнования после гибели людей при взрыве в порту в Иране

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру парламента Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью людей при взрыве в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщается на сайте ГД.
Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 28 погибших и более чем 1205 пострадавших.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями при взрыве в порту Шахид-Раджаи", - говорится в публикации на сайте.
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Также отмечается, что Володин попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
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