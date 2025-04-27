https://ria.ru/20250427/volodin-2013706457.html

Володин выразил соболезнования после взрыва в иранском порту

Володин выразил соболезнования после взрыва в иранском порту - РИА Новости, 27.04.2025

Володин выразил соболезнования после взрыва в иранском порту

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру парламента Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью людей при взрыве в порту имени РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:57:00+03:00

2025-04-27T16:57:00+03:00

2025-04-27T16:57:00+03:00

в мире

иран

вячеслав володин

госдума рф

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру парламента Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью людей при взрыве в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщается на сайте ГД. Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 28 погибших и более чем 1205 пострадавших. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммаду Багеру Галибафу в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями при взрыве в порту Шахид-Раджаи", - говорится в публикации на сайте. Также отмечается, что Володин попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

https://ria.ru/20250427/mchs-2013682381.html

https://ria.ru/20250427/prichina-2013647615.html

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