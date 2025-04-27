https://ria.ru/20250427/veter-2013731905.html

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 27.04.2025

Москвичей предупредили о сильном ветре в понедельник

Москвичей призывают не оставлять машины около деревьев во время сильного ветра в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Москвичей призывают не оставлять машины около деревьев во время сильного ветра в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и завтра в течение дня в Москве будет сильный ветер до 15 метров в секунду. Просим водителей не оставлять автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что о сломанных знаках или светофорах можно сообщить с мобильного телефона по номеру 3210.

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