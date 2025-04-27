https://ria.ru/20250427/venchanie-2013648135.html

Священник рассказал, зачем нужно венчаться

Священник рассказал, зачем нужно венчаться - РИА Новости, 27.04.2025

Священник рассказал, зачем нужно венчаться

Венчание – это Божие благословение на брак, Таинство, которое, согласно вероучению, совершает сам Господь, оно начинается с обряда в Церкви, но продолжается всю РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:55:00+03:00

2025-04-27T04:55:00+03:00

2025-04-27T04:55:00+03:00

иисус христос

русская православная церковь

московская духовная академия

религия

россия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Венчание – это Божие благословение на брак, Таинство, которое, согласно вероучению, совершает сам Господь, оно начинается с обряда в Церкви, но продолжается всю супружескую жизнь, а в некоторых случаях даже может быть совершено "в осуждение", то есть пойти во вред, если вести себя в браке неправильно, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, клирик столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке иерей Антоний Борисов. В Русской православной Церкви на седьмой день после Пасхи встречают Фомино воскресенье (27 апреля в 2025 году). Народное название праздника - Красная горка. Начиная с этого дня в Церкви возобновляют венчания, которых не совершали с масленицы, то есть уже более двух месяцев – считается, что акцент в духовной жизни в этот период нужно делать на подготовке и встрече главного христианского праздника. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встретили 20 апреля. Торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко встречают первую неделю (седмицу) после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которая произошла вследствие Воскресения Иисуса Христа. Отец Антоний напомнил, что венчание – это одно из семи церковных Таинств, которые "по нашей молитве совершает сам Господь". "Венчание – это Божие благословение на брак. Верующие молитвенно просят благословение на всякое доброе дело, и уж тем более на столь важное и глобальное для определения дальнейшей траектории жизни. Поэтому для людей верующих венчаться - совершенно нормально и логично", - сказал Борисов. В то же время нередко венчаются по иным мотивам, продолжил Борисов, и предостерег от понимания венчания как "оберега от проблем в семье". "Воспринимать венчание как средство гарантированного достижения семейного счастья, гармонии в браке, конечно, не надо. Тут многое зависит от супругов – как они распорядятся своей, данной им Богом, свободной волей. Либо пройдут этот совместный путь в радости, верности, взаимном служении, любви к Богу и друг другу, либо – иначе. И тогда есть вероятность навлечь на свою голову негативные последствия", - предупредил священник. То есть, пояснил он, Таинство венчания по аналогии с таинством Евхаристии (причастия) может быть совершено "не во благо, а в осуждение, то есть во вред - и не потому, что Бог отказывается помочь людям, а потому что люди от Него отворачиваются, грешат, пренебрежительно или со злым умыслом относятся к Таинству". Он рассказал, что в его практике бывали случаи, когда супруги "просто отвратительно вели себя даже в венчаном браке, например, говорили: "Мы венчаны, а, значит, ты от меня никуда теперь не уйдешь" - и делали, что вздумается". "В этом случае венчание использовали как средство манипуляции, ведь брачные узы, дескать, теперь закреплены в вечности и получили церковное благословение. Но это совершенно неправильное понимание, потому что венчание в храме - это только, можно сказать, начало Таинства, благословение Божие на создание семьи, а продолжение и завершение Таинства - это брак целиком, то есть весь совместно пройденный путь. Это таинство единения, таинство хранения взаимной верности, взаимного служения, любви", - рассказал иерей. Он отметил, что плоды такого брака – это в том числе "чистота и честность супругов в отношении друг ко другу, любовь и верность". "Имеется в виду, что исключить нужно измены как физические, так на духовном уровне, в действиях, мыслях, желаниях - измены, имеющие место в голове и в сердце. И в браке обязательно нужно стремиться к тому, чтобы от этого супружеского союза были детки", - призвал священник. Неслучайно также и то, что семью называют домашней церковью, заметил клирик. "Невеста в таинстве венчания уподобляется чистой, непорочной и благодарной Церкви. Жених же призван уподобиться Христу, воспринять Его жертвенное служение. Жених-муж должен жертвенно служить жене, семье", - подчеркнул Борисов. В Евангелии, добавил он, о супружестве сказано: "Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее… Жена да боится своего мужа… Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть". "Нередко, говоря об устройстве православной семьи, вспоминают исключительно то, что "жена да боится своего мужа" - это неправильный акцент. Всё начинается с самоотверженного служения мужа - жене, семье в целом. А "да боится своего мужа" - не в смысле, что он домашний тиран, а она терпит, а в том, что жена да устрашится отнестись неблагодарно к этому жертвенному дару мужа. То есть жених — это Христос, жертвующий собой, а невеста — как Церковь: чистая, непорочная, благодарно принимающая эту освящающую жертву", - заключил собеседник агентства. Фомино воскресенье или Антипасха (греческое название праздника, приставка "анти" в церковнославянском буквально значит "напротив": праздник встречают через неделю после Пасхи) установлено в память об апостоле Фоме, который отсутствовал в день Воскресения Христова, когда Иисус явился ученикам, а потому не поверил в реальность воскресения. Согласно Евангелию, через неделю Иисус Христос вновь явился ученикам, среди которых был уже и Фома. Иисус предложил Фоме вложить свои пальцы ему в рану, оставленную копьем во время распятия, а также посмотреть пронзенные гвоздями руки и стать "не неверующим, но верующим" (Евангелие от Иоанна). Тот вложил свои пальцы в рану и удостоверился в том, что Спаситель воскрес из мертвых. Так произошло уверение Фомы. "Господь мой и Бог мой!", — воскликнул апостол. На что Иисус ответил: "Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие".

https://ria.ru/20250425/kladbische-2013399199.html

https://ria.ru/20250416/kulich-2011487092.html

https://ria.ru/20250420/pravoslavie-2012340673.html

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иисус христос, русская православная церковь, московская духовная академия, религия, россия