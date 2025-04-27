https://ria.ru/20250427/ukraina-2013704216.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:49:00+03:00
2025-04-27T16:49:00+03:00
2025-04-27T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит около двух часов. В 16.37 тревога расширилась на остальные упомянутые регионы. Также тревогу объявили на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
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черкасская область
украина
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черкасская область, украина, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу