https://ria.ru/20250427/ukraina-2013704216.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.04.2025

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:49:00+03:00

2025-04-27T16:49:00+03:00

2025-04-27T16:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

черкасская область

украина

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит около двух часов. В 16.37 тревога расширилась на остальные упомянутые регионы. Также тревогу объявили на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

https://ria.ru/20250424/kiev-2013078068.html

черкасская область

украина

сумская область

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черкасская область, украина, сумская область, вооруженные силы украины