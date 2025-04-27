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ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена - РИА Новости, 27.04.2025

ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена

Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до проникновения на территорию Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T05:07:00+03:00

2025-04-27T05:07:00+03:00

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в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до проникновения на территорию Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что зафиксировали пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля."Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена. Ракета была перехвачена до того, как проникла на территорию Израиля", - говорится в сообщении.

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в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)