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ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена - РИА Новости, 27.04.2025
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05:07 27.04.2025 (обновлено: 05:09 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/tsakhal-2013648621.html
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена - РИА Новости, 27.04.2025
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена
Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до проникновения на территорию Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T05:07:00+03:00
2025-04-27T05:09:00+03:00
в мире
йемен
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до проникновения на территорию Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что зафиксировали пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля."Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена. Ракета была перехвачена до того, как проникла на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
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в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Йемен, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ сообщила о перехвате ракеты из Йемена

ЦАХАЛ: ракета из Йемена была перехвачена до проникновения на территорию Израиля

© Кадр видео, опубликованного хуситамиГиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2"
Гиперзвуковая баллистическая ракета Палестина-2 - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Кадр видео, опубликованного хуситами
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до проникновения на территорию Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что зафиксировали пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля.
"Выпущенная из Йемена ракета была перехвачена. Ракета была перехвачена до того, как проникла на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
 
В миреЙеменИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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