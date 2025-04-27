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Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за 400 тысяч долларов
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за 400 тысяч долларов - РИА Новости, 27.04.2025
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за 400 тысяч долларов
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов, пишет газета Guardian. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов, пишет газета Guardian."Письмо, написанное выжившим после катастрофы "Титаника", было продано на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 400 тысяч долларов. — Прим. ред.)", — говорится в статье.Отмечается, что путешествовавший на лайнере первым классом полковник Арчибальд Грейс во время поездки написал письмо, в котором рассказал о первых впечатлениях о пароходе."Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", — поделился он.По данным издания, итоговая цена лота на аукционе в пять раз превысила начальную и стала рекордной для всех когда-либо проданных писем с "Титаника".
https://ria.ru/20250323/titanik-2006734420.html
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титаник (судно), в мире
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за 400 тысяч долларов
Guardian: письмо выжившего пассажира "Титаника" продали почти за $400 тысяч