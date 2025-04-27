Рейтинг@Mail.ru
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за 400 тысяч долларов - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 27.04.2025 (обновлено: 03:24 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/titanik-2013644281.html
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за 400 тысяч долларов
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за 400 тысяч долларов - РИА Новости, 27.04.2025
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за 400 тысяч долларов
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов, пишет газета Guardian. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T02:37:00+03:00
2025-04-27T03:24:00+03:00
титаник (судно)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49714/34/497143449_0:172:2945:1829_1920x0_80_0_0_bbc0da4707c85480dc8519342a2493b2.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов, пишет газета Guardian."Письмо, написанное выжившим после катастрофы "Титаника", было продано на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 400 тысяч долларов. — Прим. ред.)", — говорится в статье.Отмечается, что путешествовавший на лайнере первым классом полковник Арчибальд Грейс во время поездки написал письмо, в котором рассказал о первых впечатлениях о пароходе."Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", — поделился он.По данным издания, итоговая цена лота на аукционе в пять раз превысила начальную и стала рекордной для всех когда-либо проданных писем с "Титаника".
https://ria.ru/20250323/titanik-2006734420.html
https://ria.ru/20240902/titanik-1970057598.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49714/34/497143449_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_9ac0e3f97d0cc6f3cd00a0028a807241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
титаник (судно), в мире
Титаник (судно), В мире
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали за 400 тысяч долларов

Guardian: письмо выжившего пассажира "Титаника" продали почти за $400 тысяч

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Аукцион. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов, пишет газета Guardian.
«
"Письмо, написанное выжившим после катастрофы "Титаника", было продано на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов (примерно 400 тысяч долларов. — Прим. ред.)", — говорится в статье.
Кадр из фильма Титаник - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Современные метеорологи смогли бы спасти "Титаник", заявил Вильфанд
23 марта, 03:49
Отмечается, что путешествовавший на лайнере первым классом полковник Арчибальд Грейс во время поездки написал письмо, в котором рассказал о первых впечатлениях о пароходе.
"Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", — поделился он.
По данным издания, итоговая цена лота на аукционе в пять раз превысила начальную и стала рекордной для всех когда-либо проданных писем с "Титаника".
Титаник на дне - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Атлантике обрушился фрагмент ограждения в носовой части "Титаника"
2 сентября 2024, 17:40
 
Титаник (судно)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала