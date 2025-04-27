https://ria.ru/20250427/telenoche-2013666230.html
СМИ: в здании посольства России в Уругвае произошло возгорание
СМИ: в здании посольства России в Уругвае произошло возгорание - РИА Новости, 27.04.2025
СМИ: в здании посольства России в Уругвае произошло возгорание
Возгорание предположительно произошло в здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео, на место инцидента прибыли пожарные, сообщил местный... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:43:00+03:00
2025-04-27T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Возгорание предположительно произошло в здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео, на место инцидента прибыли пожарные, сообщил местный телеканал Telenoche. По данным телеканала, в субботу вечером местные пожарные прибыли к зданию посольства в районе Монтевидео Поситос, так как из воздуховода здания поднимался столб густого дыма. На видео, опубликованном Telenoche, можно увидеть, как пожарные пытаются перерезать решетку воздуховода, откуда идут клубы серого дыма, на балконе на последнем этаже посольства. "Из воздуховода начал подниматься густой столб дыма, поэтому пожарным пришлось использовать пилы и болгарки, чтобы перерезать защитную решетку (воздуховода- ред.)", - сообщает телеканал. Согласно Telenoche, пожарные смогли проникнуть в здание посольства и открыть окна и двери всех помещений. Телеканал не приводит данные о причине возгорания, а также информацию о пострадавших или погибших в результате инцидента.
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монтевидео (город), россия, уругвай, в мире
Монтевидео (город), Россия, Уругвай, В мире
СМИ: в здании посольства России в Уругвае произошло возгорание
Telenoche: возгорание вероятно произошло в здании посольства России в Уругвае
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Возгорание предположительно произошло в здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео, на место инцидента прибыли пожарные, сообщил местный телеканал Telenoche.
По данным телеканала, в субботу вечером местные пожарные прибыли к зданию посольства в районе Монтевидео Поситос, так как из воздуховода здания поднимался столб густого дыма. На видео, опубликованном Telenoche, можно увидеть, как пожарные пытаются перерезать решетку воздуховода, откуда идут клубы серого дыма, на балконе на последнем этаже посольства.
«
"Из воздуховода начал подниматься густой столб дыма, поэтому пожарным пришлось использовать пилы и болгарки, чтобы перерезать защитную решетку (воздуховода- ред.)", - сообщает телеканал.
Согласно Telenoche, пожарные смогли проникнуть в здание посольства и открыть окна и двери всех помещений. Телеканал не приводит данные о причине возгорания, а также информацию о пострадавших или погибших в результате инцидента.