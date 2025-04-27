https://ria.ru/20250427/samolet-2013654583.html

В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека - РИА Новости, 27.04.2025

В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Теннесси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T07:51:00+03:00

2025-04-27T07:51:00+03:00

2025-04-27T07:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Теннесси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц. "Одномоторный самолет потерпел крушение в Теннесси, в результате чего погибли трое на борту", - отмечает телеканал. По его данным, самолет вылетел из штата Алабама и пытался совершить посадку перед тем, как потерпел крушение. В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование.

https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html

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