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В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека - РИА Новости, 27.04.2025
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07:51 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/samolet-2013654583.html
В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека - РИА Новости, 27.04.2025
В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Теннесси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:51:00+03:00
2025-04-27T07:51:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Теннесси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц. "Одномоторный самолет потерпел крушение в Теннесси, в результате чего погибли трое на борту", - отмечает телеканал. По его данным, самолет вылетел из штата Алабама и пытался совершить посадку перед тем, как потерпел крушение. В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование.
https://ria.ru/20250413/samolet-2010958421.html
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в мире, теннесси
В мире, Теннесси
В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

NBC: три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Теннесси

Легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Легкомоторный самолет . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Теннесси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
"Одномоторный самолет потерпел крушение в Теннесси, в результате чего погибли трое на борту", - отмечает телеканал.
По его данным, самолет вылетел из штата Алабама и пытался совершить посадку перед тем, как потерпел крушение.
В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование.
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