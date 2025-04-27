https://ria.ru/20250427/rossija-2013715693.html

Россия и США могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями

Россия и США могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями - РИА Новости, 27.04.2025

Россия и США могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями

Москва и Вашингтон могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями при равноправном и взаимоуважительном подходе к диалогу со стороны США, заявил... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T18:16:00+03:00

2025-04-27T18:16:00+03:00

2025-04-27T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Москва и Вашингтон могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями при равноправном и взаимоуважительном подходе к диалогу со стороны США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Именно Соединенные Штаты вышли из процесса укрепления стратегической стабильности. Если они захотят вернуться на этот путь, мы посмотрим, при каких условиях это окажется возможным. Поскольку в доктринальных документах США нас обозначают "противниками", а некоторое время назад американские официальные лица называли нас "врагами", мы хотим понять, что Вашингтон думает о наших отношениях и готов ли он (я бы еще раз подчеркнул) к равноправному, взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск баланса интересов. Если подход таков, то тогда всё возможно", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20250421/patrushev-2012581537.html

https://ria.ru/20250404/vooruzheniya-2009307193.html

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россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире