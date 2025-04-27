https://ria.ru/20250427/rekonstruktsiya-2013668015.html
В Химках провели масштабную историческую реконструкцию к юбилею Победы
В Химках провели масштабную историческую реконструкцию к юбилею Победы - РИА Новости, 27.04.2025
В Химках провели масштабную историческую реконструкцию к юбилею Победы
Масштабную историческую реконструкцию "Успех V единстве поколений!" провели в Химках в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:57:00+03:00
2025-04-27T10:57:00+03:00
2025-04-27T10:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013667326_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_9e3f249a661525a822bcff2ed2068bbd.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Масштабную историческую реконструкцию "Успех V единстве поколений!" провели в Химках в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Зрителем яркого и захватывающего театрализованного сражения, которое прошло на территории олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная", стали жители и гости города, а также глава Химок Елена Землякова. В представлении приняли участие свыше 200 реконструкторов и более 150 профессиональных артистов. Организаторы воссоздали панораму боевых действий с максимальной исторической точностью. Для этого использовали более 50 единиц военной техники. Костюмы и предметы быта позволили детально передать атмосферу сороковых годов. На территории центра работали более 30 интерактивных площадок: зрителям показали как работали связисты, врачи, журналисты, кинологи. Кроме того, все желающие могли написать письма перьями и попробовать блюда полевой кухни. Для удобства посетителей был организован бесплатный трансфер. В преддверии 80-летия Победы в Химках организуют масштабную программу мероприятий: тематические выставки, концертные программы с исполнением песен военных лет, театральные постановки и патриотические акции. Главная цель мероприятий – сохранение памяти о подвигах солдат, формирование чувства гордости у молодого поколения за героическое прошлое страны, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250426/aktsiya--2013601100.html
https://ria.ru/20250426/premera-2013535002.html
химки (городской округ в московской области)
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80-летие победы в великой отечественной войне, химки (городской округ в московской области)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Химки (городской округ в Московской области)
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Масштабную историческую реконструкцию "Успех V единстве поколений!" провели в Химках в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба
администрации городского округа.
Зрителем яркого и захватывающего театрализованного сражения, которое прошло на территории олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная", стали жители и гости города, а также глава Химок Елена Землякова.
В представлении приняли участие свыше 200 реконструкторов и более 150 профессиональных артистов. Организаторы воссоздали панораму боевых действий с максимальной исторической точностью. Для этого использовали более 50 единиц военной техники. Костюмы и предметы быта позволили детально передать атмосферу сороковых годов.
На территории центра работали более 30 интерактивных площадок: зрителям показали как работали связисты, врачи, журналисты, кинологи. Кроме того, все желающие могли написать письма перьями и попробовать блюда полевой кухни. Для удобства посетителей был организован бесплатный трансфер.
В преддверии 80-летия Победы в Химках организуют масштабную программу мероприятий: тематические выставки, концертные программы с исполнением песен военных лет, театральные постановки и патриотические акции. Главная цель мероприятий – сохранение памяти о подвигах солдат, формирование чувства гордости у молодого поколения за героическое прошлое страны, отметили в пресс-службе.