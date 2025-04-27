https://ria.ru/20250427/raund--2013681714.html

NYT: новый раунд переговоров Ирана и США может пройти в ближайшие недели

NYT: новый раунд переговоров Ирана и США может пройти в ближайшие недели - РИА Новости, 27.04.2025

NYT: новый раунд переговоров Ирана и США может пройти в ближайшие недели

Четвертый раунд переговоров между Ираном и США, скорее всего, пройдет в ближайшие две недели в Европе, сообщает газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:44:00+03:00

2025-04-27T13:44:00+03:00

2025-04-27T13:44:00+03:00

иран

сша

оман

аббас аракчи

стив уиткофф

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США, скорее всего, пройдет в ближайшие две недели в Европе, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и информированный источник. Третий раунд непрямых переговоров Ирана и США с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также технических групп обеих сторон прошел в Омане 26 апреля. Следующий раунд, как заявлял МИД Омана, должен состояться 3 мая, при этом иранская сторона отметила, что оманские власти определят как место, так и время проведения консультаций. "Следующий раунд переговоров пройдет в Европе при содействии Омана... Раунд, скорее всего, состоится в ближайшие две недели, но американской стороне нужно время, чтобы рассмотреть информацию и предложения от иранцев", - говорится в материале издания. Американская сторона хочет перенести переговоры в более комфортное для нее место, отметил собеседник New York Times. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял по итогам третьего раунда переговоров, что доволен их ходом, хотя противоречия стран как по деталям сделки по иранской ядерной программе, так и по общим положениям сохраняются. Первый раунд непрямых переговоров Уиткоффа и Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров также прошел в конструктивной атмосфере. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013607336.html

https://ria.ru/20250422/peskov-2012792460.html

https://ria.ru/20250421/ssha-2012555677.html

иран

сша

оман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, дональд трамп, в мире