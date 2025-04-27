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При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:14 27.04.2025 (обновлено: 10:20 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/raneniya-2013664219.html
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.04.2025
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель
Житель Курской области получил осколочные ранения при атаке украинского БПЛА, удар пришелся по зданию школы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T10:14:00+03:00
2025-04-27T10:20:00+03:00
курская область
специальная военная операция на украине
беловский район
александр хинштейн
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Житель Курской области получил осколочные ранения при атаке украинского БПЛА, удар пришелся по зданию школы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн."Ночью украинские беспилотники самолетного типа атаковали Беловский район. Удар пришёлся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. В здании школы начался пожар. В результате атаки, к сожалению, также пострадал мужчина 1973 года рождения, случайно находившийся там поблизости", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что мужчину госпитализировали с осколочными ранениями в курскую областную больницу.
https://ria.ru/20250427/sk-2013661545.html
курская область
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курская область, беловский район, александр хинштейн, происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Александр Хинштейн, Происшествия
При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель

Житель Курской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ на школу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Житель Курской области получил осколочные ранения при атаке украинского БПЛА, удар пришелся по зданию школы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
«
"Ночью украинские беспилотники самолетного типа атаковали Беловский район. Удар пришёлся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. В здании школы начался пожар. В результате атаки, к сожалению, также пострадал мужчина 1973 года рождения, случайно находившийся там поблизости", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мужчину госпитализировали с осколочными ранениями в курскую областную больницу.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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