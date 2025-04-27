https://ria.ru/20250427/raneniya-2013664219.html

При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.04.2025

При украинском обстреле Курской области пострадал мирный житель

Житель Курской области получил осколочные ранения при атаке украинского БПЛА, удар пришелся по зданию школы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T10:14:00+03:00

2025-04-27T10:14:00+03:00

2025-04-27T10:20:00+03:00

курская область

специальная военная операция на украине

беловский район

александр хинштейн

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Житель Курской области получил осколочные ранения при атаке украинского БПЛА, удар пришелся по зданию школы, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн."Ночью украинские беспилотники самолетного типа атаковали Беловский район. Удар пришёлся по маслозаводу в слободе Белой и по школе в селе Песчаном. В здании школы начался пожар. В результате атаки, к сожалению, также пострадал мужчина 1973 года рождения, случайно находившийся там поблизости", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что мужчину госпитализировали с осколочными ранениями в курскую областную больницу.

https://ria.ru/20250427/sk-2013661545.html

курская область

беловский район

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курская область, беловский район, александр хинштейн, происшествия