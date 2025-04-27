https://ria.ru/20250427/pvo-2013668267.html
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом - РИА Новости, 27.04.2025
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T11:01:00+03:00
2025-04-27T11:01:00+03:00
2025-04-27T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России."Двадцать седьмого апреля около 9.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Крымом
МО РФ: средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Крымом