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Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после его доклада - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/putin-2013686098.html
Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после его доклада
Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после его доклада - РИА Новости, 27.04.2025
Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после его доклада
Президент РФ Владимир Путин после завершения публичной части доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова сообщил, что еще переговорит с ним. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:23:00+03:00
2025-04-27T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
павел зарубин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после завершения публичной части доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова сообщил, что еще переговорит с ним. Верховный Главнокомандующий в субботу заслушал по видеосвязи доклад начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ о завершении разгрома украинских формирований, вторгшихся в Курскую область. "Мы сейчас ещё переговорим", - сказал Путин, обращаясь к Герасимову. Их общение осталось за кадром. Видео опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
https://ria.ru/20250427/doklad-2013668606.html
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Павел Зарубин
Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после его доклада

Путин после выступления Герасимова заявил, что еще переговорит с ним

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Валерий Герасимов
Владимир Путин и Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после завершения публичной части доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова сообщил, что еще переговорит с ним.
Верховный Главнокомандующий в субботу заслушал по видеосвязи доклад начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ о завершении разгрома украинских формирований, вторгшихся в Курскую область.
"Мы сейчас ещё переговорим", - сказал Путин, обращаясь к Герасимову.
Их общение осталось за кадром.
Видео опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовПавел Зарубин
 
 
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