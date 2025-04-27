https://ria.ru/20250427/putin-2013686098.html

Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после его доклада

Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после его доклада - РИА Новости, 27.04.2025

Путин поговорил с Герасимовым в закрытом режиме после его доклада

Президент РФ Владимир Путин после завершения публичной части доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова сообщил, что еще переговорит с ним. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:23:00+03:00

2025-04-27T14:23:00+03:00

2025-04-27T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

павел зарубин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после завершения публичной части доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова сообщил, что еще переговорит с ним. Верховный Главнокомандующий в субботу заслушал по видеосвязи доклад начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ о завершении разгрома украинских формирований, вторгшихся в Курскую область. "Мы сейчас ещё переговорим", - сказал Путин, обращаясь к Герасимову. Их общение осталось за кадром. Видео опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.

https://ria.ru/20250427/doklad-2013668606.html

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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, павел зарубин