https://ria.ru/20250427/putin--2013659274.html
Путин поздравил президента ЮАР с национальным праздником
Путин поздравил президента ЮАР с национальным праздником - РИА Новости, 27.04.2025
Путин поздравил президента ЮАР с национальным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:10:00+03:00
2025-04-27T09:10:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно развивать стратегическое партнёрство в русле упрочения международной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин президент! Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня Свободы... Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать российско-южноафриканское стратегическое партнёрство. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, подтверждением чего стала совместная работа в ходе саммита БРИКС в Казани в 2024 году. Кроме того, Россия и ЮАР активно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.Президент пожелал Рамафозе здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР – счастья и процветания.
https://ria.ru/20241022/yuar-1979342700.html
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ЮАР, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Путин поздравил президента ЮАР с национальным праздником
Путин поздравил президента ЮАР Рамафосу с Днем свободы