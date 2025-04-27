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На границе Белоруссии и Украины тушат крупный лесной пожар
На границе Белоруссии и Украины тушат крупный лесной пожар - РИА Новости, 27.04.2025
На границе Белоруссии и Украины тушат крупный лесной пожар
Работники лесного хозяйства Белоруссии ликвидируют крупный лесной пожар на границе с Украиной, сообщила пресс-служба минлесхоза республики в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T22:33:00+03:00
2025-04-27T22:33:00+03:00
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МИНСК, 27 апр – РИА Новости. Работники лесного хозяйства Белоруссии ликвидируют крупный лесной пожар на границе с Украиной, сообщила пресс-служба минлесхоза республики в Telegram-канале. "И снова горят леса и болото. Крупный лесной пожар на границе с Украиной в эти минуты ликвидируют работники лесного хозяйства - болотистая местность горит в Милошевичском лесхозе", - говорится в сообщении. Отмечается, что работники лесного хозяйства оперативно приступили к ликвидации возгорания, задействованы люди и техника сразу из пяти лесхозов. Также 20 апреля пресс-служба минлесхоза сообщала, что трансграничный пожар ликвидировали работники лесного хозяйства: огонь с территории Украины перешел на лесной фонд Милошевичского лесхоза. Пострадали десятки гектаров лесного фонда. Всего на ликвидации того пожара работало 20 единиц техники и 70 человек. В конце февраля был зафиксирован первый трансграничный пожар - на территории Полесского лесхоза. Тогда огонь перешел по болотистой местности с территории Украины.
https://ria.ru/20250427/belorussiya-2013734649.html
https://ria.ru/20250422/rosleshoz-2012771393.html
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в мире, украина, белоруссия
В мире, Украина, Белоруссия
На границе Белоруссии и Украины тушат крупный лесной пожар
Белорусские лесники тушат крупный лесной пожар на границе с Украиной