https://ria.ru/20250427/pozhar-2013712419.html

В Москве потушили пожар в банном комплексе

В Москве потушили пожар в банном комплексе - РИА Новости, 27.04.2025

В Москве потушили пожар в банном комплексе

Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован, информирует столичный главк МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:50:00+03:00

2025-04-27T17:50:00+03:00

2025-04-27T17:51:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013694228_28:0:810:440_1920x0_80_0_0_41da2c91f1083ccfdb58877ed4607dde.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован, информирует столичный главк МЧС России в Telegram-канале. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что банный комплекс горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара. "Пожар полностью ликвидирован, причину установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250427/pozhar-2013698282.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)