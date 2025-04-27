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В Москве потушили пожар в банном комплексе
В Москве потушили пожар в банном комплексе - РИА Новости, 27.04.2025
В Москве потушили пожар в банном комплексе
Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован, информирует столичный главк МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:50:00+03:00
2025-04-27T17:50:00+03:00
2025-04-27T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован, информирует столичный главк МЧС России в Telegram-канале. Ранее пресс-служба МЧС РФ сообщала, что банный комплекс горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, два вертолета Ка-32 вылетели на тушение пожара. "Пожар полностью ликвидирован, причину установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар в банном комплексе
ЧСС: пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью потушили