https://ria.ru/20250427/pozhar-2013701721.html

Авиация МЧС тушит природный пожар в Забайкалье

Авиация МЧС тушит природный пожар в Забайкалье - РИА Новости, 27.04.2025

Авиация МЧС тушит природный пожар в Забайкалье

Авиация МЧС России тушит природный пожар на площади 140 гектаров в Забайкалье, информирует ведомство. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T16:41:00+03:00

2025-04-27T16:41:00+03:00

2025-04-27T17:05:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

александр куренков (мчс)

ил-76

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Авиация МЧС России тушит природный пожар на площади 140 гектаров в Забайкалье, информирует ведомство."Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в регион прибыли ведомственные самолеты Ил-76. Сегодня воздушные суда работали в окрестностях села Елизаветино, где горят 140 гектаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.В ведомстве отметили, что за четыре слива на очаги сброшено 168 тысяч литров воды, заправка бортов велась с помощью пожарных автоцистерн."Угроза распространения огня на населенный пункт предотвращена", - добавили в МЧС.В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250423/pozhar-2012924162.html

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Кадры тушения природного пожара в Забайкалье МЧС показало, как авиация ведомства тушит природный пожар на площади 140 гектаров в Забайкалье. На очаги возгорания было сброшено 168 тысяч литров воды, заправка бортов велась с помощью пожарных автоцистерн. Все это не позволило огню подойти к населённому пункту Елизаветино. 2025-04-27T16:41 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, александр куренков (мчс), ил-76