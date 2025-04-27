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Авиация МЧС тушит природный пожар в Забайкалье - РИА Новости, 27.04.2025
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16:41 27.04.2025 (обновлено: 17:05 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/pozhar-2013701721.html
Авиация МЧС тушит природный пожар в Забайкалье
Авиация МЧС тушит природный пожар в Забайкалье - РИА Новости, 27.04.2025
Авиация МЧС тушит природный пожар в Забайкалье
Авиация МЧС России тушит природный пожар на площади 140 гектаров в Забайкалье, информирует ведомство. РИА Новости, 27.04.2025
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
александр куренков (мчс)
ил-76
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Авиация МЧС России тушит природный пожар на площади 140 гектаров в Забайкалье, информирует ведомство."Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в регион прибыли ведомственные самолеты Ил-76. Сегодня воздушные суда работали в окрестностях села Елизаветино, где горят 140 гектаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.В ведомстве отметили, что за четыре слива на очаги сброшено 168 тысяч литров воды, заправка бортов велась с помощью пожарных автоцистерн."Угроза распространения огня на населенный пункт предотвращена", - добавили в МЧС.В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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Кадры тушения природного пожара в Забайкалье
МЧС показало, как авиация ведомства тушит природный пожар на площади 140 гектаров в Забайкалье. На очаги возгорания было сброшено 168 тысяч литров воды, заправка бортов велась с помощью пожарных автоцистерн. Все это не позволило огню подойти к населённому пункту Елизаветино.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, александр куренков (мчс), ил-76
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Ил-76
Авиация МЧС тушит природный пожар в Забайкалье

Авиация МЧС России тушит природный пожар на площади 140 гектаров в Забайкалье

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Авиация МЧС России тушит природный пожар на площади 140 гектаров в Забайкалье, информирует ведомство.
"Авиация МЧС России привлечена к тушению природных пожаров в Забайкалье. По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в регион прибыли ведомственные самолеты Ил-76. Сегодня воздушные суда работали в окрестностях села Елизаветино, где горят 140 гектаров", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России.
В ведомстве отметили, что за четыре слива на очаги сброшено 168 тысяч литров воды, заправка бортов велась с помощью пожарных автоцистерн.
"Угроза распространения огня на населенный пункт предотвращена", - добавили в МЧС.
В лесах Забайкалья с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Ил-76
 
 
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