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В московском банном комплексе огонь повредил семь строений
В московском банном комплексе огонь повредил семь строений - РИА Новости, 27.04.2025
В московском банном комплексе огонь повредил семь строений
Семь строений повреждены огнем при пожаре в банном комплексе в Москве, информирует МЧС России. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:12:00+03:00
2025-04-27T16:12:00+03:00
2025-04-27T16:40:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Семь строений повреждены огнем при пожаре в банном комплексе в Москве, информирует МЧС России.Ранее пресс-служба сообщала, что банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы. Позднее площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров."На пожаре в Москве огнем повреждены семь строений банного комплекса. К тушению привлечены более 90 специалистов и 25 единиц техники, в том числе два вертолета и пожарный поезд", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В официальном Telegram-канале Московской железной дороги сообщается, что пожарный поезд оказывает помощь пожарным расчетам МЧС в районе станции Белокаменная."Состав оснащен большим запасом средств пожаротушения: 183 тонны воды и четыре тонны пенообразователя. На движение поездов ситуация не влияет", - добавляется в сообщении.
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Крупный пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве
Банный комплекс горит на площади 1200 "квадратов" на Яузской аллее на востоке Москвы, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, сообщили в МЧС.
2025-04-27T16:12
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
В московском банном комплексе огонь повредил семь строений
МЧС России: в московском банном комплексе огонь повредил семь строений