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Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла
Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла - РИА Новости, 27.04.2025
Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла
Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла до 1,5 тысяч квадратных метров, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:33:00+03:00
2025-04-27T15:33:00+03:00
2025-04-27T15:42:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла до 1,5 тысяч квадратных метров, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, информирует пресс-служба МЧС РФ.Ранее пресс-служба сообщала, что банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы."Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 50 человек и 15 единиц техники. В готовность приведены вертолет Московского авиационного центра и пожарный поезд. Из рядом стоящих строений эвакуировано порядка 25 человек. Пожарные работают на тушение пожара и защиту соседних строений. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении МЧС РФ.
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Крупный пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве
Банный комплекс горит на площади 1200 "квадратов" на Яузской аллее на востоке Москвы, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, сообщили в МЧС.
2025-04-27T15:33
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, восток, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Восток, Россия, Происшествия
Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла
Площадь пожара в банном комплексе в Москве выросла до 1,5 тыс квадратных метров