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Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла

Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла - РИА Новости, 27.04.2025

Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла

Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла до 1,5 тысяч квадратных метров, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:33:00+03:00

2025-04-27T15:33:00+03:00

2025-04-27T15:42:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Площадь пожара в банном комплексе на востоке Москвы выросла до 1,5 тысяч квадратных метров, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, информирует пресс-служба МЧС РФ.Ранее пресс-служба сообщала, что банный комплекс горит на площади 1200 квадратных метров на Яузской аллее на востоке Москвы."Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлечено более 50 человек и 15 единиц техники. В готовность приведены вертолет Московского авиационного центра и пожарный поезд. Из рядом стоящих строений эвакуировано порядка 25 человек. Пожарные работают на тушение пожара и защиту соседних строений. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении МЧС РФ.

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Крупный пожар в банном комплексе на Яузской аллее в Москве Банный комплекс горит на площади 1200 "квадратов" на Яузской аллее на востоке Москвы, из рядом стоящих строений эвакуированы порядка 25 человек, сообщили в МЧС. 2025-04-27T15:33 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, восток, россия, происшествия