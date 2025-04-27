В иранском городе Бендер-Аббас возобновился пожар
Пожар в восточной части иранского портового города Бендер-Аббас возобновился
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 27 апр - РИА Новости. Пожар, возникший в субботу в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, возобновился в восточной части порта из-за наличия в ряде контейнеров битума и химикатов, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Хормозган Мехрдад Хасан-заде.
Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 28 погибших и более чем 1205 пострадавших.
"Битум и химические вещества в ряде контейнеров послужили причиной повторного возгорания в восточной части порта", - приводит слова Хасан-заде агентство Fars.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.