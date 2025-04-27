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В Красноярском крае загорелись десять жилых домов
В Красноярском крае загорелись десять жилых домов - РИА Новости, 27.04.2025
В Красноярском крае загорелись десять жилых домов
В поселке Таежное в Красноярском крае загорелись десять жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T12:50:00+03:00
2025-04-27T12:50:00+03:00
2025-04-27T13:34:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В поселке Таежное в Красноярском крае загорелись десять жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС."В населенном пункте Таежное Канского района Красноярского края произошло загорание десяти жилых домов. Быстрому распространению огня способствуют теплая и ветреная погода", — говорится в релизе.Информация о пострадавших не поступала.К тушению привлекли более 70 человек и 16 единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, россия, канский район
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красноярский край, Россия, Канский район
В Красноярском крае загорелись десять жилых домов
МЧС РФ: в Таежном Красноярского края загорелись десять жилых домов