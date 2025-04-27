https://ria.ru/20250427/pozhar--2013687211.html

Пожар в красноярском селе Таежное локализовали на 900 квадратах

Пожар в красноярском селе Таежное локализовали на 900 квадратах - РИА Новости, 27.04.2025

Пожар в красноярском селе Таежное локализовали на 900 квадратах

Пожар в красноярском селе Таежное локализован на 900 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:38:00+03:00

2025-04-27T14:38:00+03:00

2025-04-27T14:38:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

красноярский край

канский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 апр – РИА Новости. Пожар в красноярском селе Таежное локализован на 900 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. "Пожар в Красноярском крае в Таежном локализован", - говорится в сообщении. Ранее в МЧС РФ сообщали, что в селе Таежное Канского района горит 10 жилых домов. Позже в региональном МЧС уточнили, что горят восемь строений, включая четыре жилых дома. Площадь пожара составляет 900 "квадратов". К тушению привлечено более 70 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20250427/pozhar--2013671089.html

россия

красноярский край

канский район

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2025

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, красноярский край, канский район, происшествия