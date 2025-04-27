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Наличие россиян среди пострадавших при наезде машины в Канаде уточняют
Наличие россиян среди пострадавших при наезде машины в Канаде уточняют - РИА Новости, 27.04.2025
Наличие россиян среди пострадавших при наезде машины в Канаде уточняют
Посольство РФ в Канаде в воскресенье заявило, что уточняет информацию о том, есть ли российские граждане среди пострадавших в наезде на толпу в Ванкувере, и... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T21:51:00+03:00
2025-04-27T21:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Канаде в воскресенье заявило, что уточняет информацию о том, есть ли российские граждане среди пострадавших в наезде на толпу в Ванкувере, и выразило соболезнования в связи с инцидентом. "В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в городе Ванкувере посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших... Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется", - говорится в публикации Telegram-канала посольства. Российская дипломатическая миссия отметила, что находится на постоянной связи с канадскими властями по поводу возможных пострадавших в инциденте. Ранее полиция Ванкувера сообщила, что число погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере достигло 11 человек, мотив водителя остается неизвестным. Задержанный на месте происшествия водитель ранее имел контакты с полицией и медиками из-за своего психического здоровья, отметил власти. Как ранее сообщала канадская полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу. Инцидент пока не рассматривается как теракт, согласно информации властей.
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в мире, ванкувер, россия, канада
В мире, Ванкувер, Россия, Канада
Наличие россиян среди пострадавших при наезде машины в Канаде уточняют
Посольство уточняет наличие россиян среди пострадавших на фестивале в Ванкувере
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Канаде в воскресенье заявило, что уточняет информацию о том, есть ли российские граждане среди пострадавших в наезде на толпу в Ванкувере, и выразило соболезнования в связи с инцидентом.
"В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в городе Ванкувере
посольство России
в Канаде
выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших... Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется", - говорится в публикации Telegram-канала посольства.
Российская дипломатическая миссия отметила, что находится на постоянной связи с канадскими властями по поводу возможных пострадавших в инциденте.
Ранее полиция Ванкувера сообщила, что число погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере достигло 11 человек, мотив водителя остается неизвестным. Задержанный на месте происшествия водитель ранее имел контакты с полицией и медиками из-за своего психического здоровья, отметил власти.
Как ранее сообщала канадская полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу. Инцидент пока не рассматривается как теракт, согласно информации властей.