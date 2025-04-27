https://ria.ru/20250427/posolstvo-2013734391.html

Наличие россиян среди пострадавших при наезде машины в Канаде уточняют

Наличие россиян среди пострадавших при наезде машины в Канаде уточняют - РИА Новости, 27.04.2025

Наличие россиян среди пострадавших при наезде машины в Канаде уточняют

Посольство РФ в Канаде в воскресенье заявило, что уточняет информацию о том, есть ли российские граждане среди пострадавших в наезде на толпу в Ванкувере, и... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T21:51:00+03:00

2025-04-27T21:51:00+03:00

2025-04-27T22:15:00+03:00

в мире

ванкувер

россия

канада

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013659726_0:141:507:426_1920x0_80_0_0_828e2157fe61eb33fe1e699307a9e845.jpg

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Канаде в воскресенье заявило, что уточняет информацию о том, есть ли российские граждане среди пострадавших в наезде на толпу в Ванкувере, и выразило соболезнования в связи с инцидентом. "В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в городе Ванкувере посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших... Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется", - говорится в публикации Telegram-канала посольства. Российская дипломатическая миссия отметила, что находится на постоянной связи с канадскими властями по поводу возможных пострадавших в инциденте. Ранее полиция Ванкувера сообщила, что число погибших в результате наезда автомобиля на толпу на фестивале в Ванкувере достигло 11 человек, мотив водителя остается неизвестным. Задержанный на месте происшествия водитель ранее имел контакты с полицией и медиками из-за своего психического здоровья, отметил власти. Как ранее сообщала канадская полиция, автомобиль въехал в толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу. Инцидент пока не рассматривается как теракт, согласно информации властей.

https://ria.ru/20250427/vankuver-2013675641.html

ванкувер

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ванкувер, россия, канада