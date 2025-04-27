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Посольство России призвало не посещать союзные территории в Индии - РИА Новости, 27.04.2025
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14:23 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/posolstvo-2013685958.html
Посольство России призвало не посещать союзные территории в Индии
Посольство России призвало не посещать союзные территории в Индии - РИА Новости, 27.04.2025
Посольство России призвало не посещать союзные территории в Индии
Посольство России в Индии из-за нарастающей напряженности между Индией и Пакистаном призвало воздержаться от посещения индийских союзных территорий Джамму и... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:23:00+03:00
2025-04-27T14:23:00+03:00
индия
джамму
кашмир
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Посольство России в Индии из-за нарастающей напряженности между Индией и Пакистаном призвало воздержаться от посещения индийских союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх. "В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх", - сообщили в посольстве. В диппредставительстве отметили, что просят уже находящихся в этом регионе сограждан проинформировать посольство о своем местонахождении и при первой возможности покинуть эти районы. "Следите за новостями, следуйте официальным указаниям индийских властей и дальнейшим рекомендациям посольства", - добавили в дипмиссии. Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html
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джамму
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индия, джамму, кашмир
Индия, Джамму, Кашмир
Посольство России призвало не посещать союзные территории в Индии

Посольство РФ призвало воздержаться от посещения Ладакха, Джамму и Кашмира

© РИА Новости / Евгений БерекаИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Евгений Берека
Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Посольство России в Индии из-за нарастающей напряженности между Индией и Пакистаном призвало воздержаться от посещения индийских союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх.
«
"В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх", - сообщили в посольстве.
В диппредставительстве отметили, что просят уже находящихся в этом регионе сограждан проинформировать посольство о своем местонахождении и при первой возможности покинуть эти районы.
«
"Следите за новостями, следуйте официальным указаниям индийских властей и дальнейшим рекомендациям посольства", - добавили в дипмиссии.
Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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ИндияДжаммуКашмир
 
 
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