https://ria.ru/20250427/posolstvo-2013685958.html

Посольство России призвало не посещать союзные территории в Индии

Посольство России призвало не посещать союзные территории в Индии - РИА Новости, 27.04.2025

Посольство России призвало не посещать союзные территории в Индии

Посольство России в Индии из-за нарастающей напряженности между Индией и Пакистаном призвало воздержаться от посещения индийских союзных территорий Джамму и... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:23:00+03:00

2025-04-27T14:23:00+03:00

2025-04-27T14:23:00+03:00

индия

джамму

кашмир

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Посольство России в Индии из-за нарастающей напряженности между Индией и Пакистаном призвало воздержаться от посещения индийских союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх. "В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх", - сообщили в посольстве. В диппредставительстве отметили, что просят уже находящихся в этом регионе сограждан проинформировать посольство о своем местонахождении и при первой возможности покинуть эти районы. "Следите за новостями, следуйте официальным указаниям индийских властей и дальнейшим рекомендациям посольства", - добавили в дипмиссии. Отношения Индии и Пакистана обострились на фоне атаки террористов в Джамму и Кашмире. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250427/terakt-2013657772.html

индия

джамму

кашмир

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индия, джамму, кашмир