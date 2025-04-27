https://ria.ru/20250427/pogoda-2013731236.html

Температура в Москве снова может опуститься до нуля

Температура в Москве снова может опуститься до нуля - РИА Новости, 27.04.2025

Температура в Москве снова может опуститься до нуля

Температура к утру понедельника в Москве может опуститься до нуля градусов, это самые сильные, но последние заморозки полярного вторжения, сообщил ведущий... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T21:13:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Температура к утру понедельника в Москве может опуститься до нуля градусов, это самые сильные, но последние заморозки полярного вторжения, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Предстоящая ночь в столичном регионе по-прежнему будет очень холодной - температура к утру опустится до 0 - плюс 5 градусов. Это будут самые сильные, но в то же время и последние заморозки этого полярного вторжения. Ну а днём в понедельник столица окажется на южной периферии североатлантического циклона. В регион придут облака и относительно тёплые воздушные массы. Днём температура поднимется до плюс 9 - плюс 11. И пока без дождей", - заявил Леус. Синоптик отметил, что во вторник упомянутый циклон выйдет на территорию Вологодской области, он принесёт в столицу более плотные облака и дневные дожди. Ночью будет уже без заморозков, а днём - чуть прохладнее, чем в понедельник - плюс 8 - плюс 10 градусов, что все ещё ниже климатической нормы этих дней апреля. "Циклоны смещаются по территории Европейской России достаточно быстро, и в среду столица окажется между двумя атмосферными вихрями. Один будет уходить на север Предуралья, а другой приближается с северо-запада и выходит в Прибалтику", - добавил Леус. Он уточнил, что погода в среду будет облачная с прояснениями, не обойтись без небольших и локальных дождей, а температура ещё подрастет и термометры покажут плюс 12 - плюс 14 градусов, но, как известно, норма последнего апрельского дня составляет плюс 15 градусов.

https://ria.ru/20250427/sinoptik--2013655037.html

https://ria.ru/20250426/sheremetevo--2013565015.html

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общество, москва, михаил леус, россия, погода, центр "фобос"