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Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013652874.html
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области, рассказал РИА Новости Герой России, военкор ВГТРК... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T07:14:00+03:00
2025-04-27T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
евгений поддубный
безопасность
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области, рассказал РИА Новости Герой России, военкор ВГТРК Евгений Поддубный."То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда. Сейчас самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности", — сказал он.Поддубный подчеркнул, что Киев надеялся как можно дольше удержать оккупированные территории, но в результате потерял 76,5 тысячи человек погибшими. Военкор напомнил, что ВСУ в боях в Курской области лишились и множества техники, но не смотря на то, что такие потери Запад восполняет, его возможности тоже ограниченные."Разгром группировки противника был неотвратим. Об этом говорила вся конфигурация фронта, был вопрос во времени: насколько долго противник будет жертвовать огромным количеством людей, огромным количеством самой современной западной техники, чтобы хоть немного продлить контроль над оккупированной территорией в Курской области. Несмотря на то, что было понятно, что для формирований киевского режима это оперативный тупик, новая Курская битва была одной из самых тяжелых за все время, что длится СВО, и в определенных смыслах наиболее принципиальной. Операция армии РФ по освобождению Курской области длилась 264 дня", — заключил собеседник агентства.Ранее в субботу глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Президент поздравил бойцов и командиров с этим событием.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, евгений поддубный, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Евгений Поддубный, Безопасность
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Поддубный: ВС РФ нокаутировали самую боеспособную часть ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области, рассказал РИА Новости Герой России, военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
"То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда. Сейчас самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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Поддубный подчеркнул, что Киев надеялся как можно дольше удержать оккупированные территории, но в результате потерял 76,5 тысячи человек погибшими. Военкор напомнил, что ВСУ в боях в Курской области лишились и множества техники, но не смотря на то, что такие потери Запад восполняет, его возможности тоже ограниченные.
"Разгром группировки противника был неотвратим. Об этом говорила вся конфигурация фронта, был вопрос во времени: насколько долго противник будет жертвовать огромным количеством людей, огромным количеством самой современной западной техники, чтобы хоть немного продлить контроль над оккупированной территорией в Курской области. Несмотря на то, что было понятно, что для формирований киевского режима это оперативный тупик, новая Курская битва была одной из самых тяжелых за все время, что длится СВО, и в определенных смыслах наиболее принципиальной. Операция армии РФ по освобождению Курской области длилась 264 дня", — заключил собеседник агентства.
Ранее в субботу глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Президент поздравил бойцов и командиров с этим событием.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныЕвгений ПоддубныйБезопасность
 
 
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