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Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/poddubnyy-2013648926.html
Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
ВСУ творили в оккупированной части Курской области зверства, сравнимые с деяниями фашистов, что раздражало и мотивировало, рассказал РИА Новости Герой России,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T05:34:00+03:00
2025-04-27T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
евгений поддубный
вооруженные силы украины
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БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. ВСУ творили в оккупированной части Курской области зверства, сравнимые с деяниями фашистов, что раздражало и мотивировало, рассказал РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Военный корреспондент Евгений Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре 2024 года указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. "На курской земле вновь поехали танки с немецкими крестами, ничего себе. На оккупированную территории вновь творились зверства, которые легко можно сравнить с теми зверствами, что чинили фашисты в годы Великой отечественной войны. И в этом смысле неофашисты, они же, такое ощущение, что просто копировали, косплеили, как сейчас говорят, тех, собственно говоря, фашистов, чтобы ни в чем им не уступать. Ну вот это огромный раздражитель и мотиватор, и я очень надеюсь, что отложенное правосудие, оно случится и все виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Поддубный. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250427/nokdaun-2013647761.html
https://ria.ru/20250426/osvobozhdenie-2013617415.html
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россия, курская область, евгений поддубный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины
Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

Герой России Поддубный: ВСУ творили зверства, сравнимые с деяниями фашистов

© Поддубный |Z|О|V| edition/TelegramЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Поддубный |Z|О|V| edition/Telegram
Евгений Поддубный. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. ВСУ творили в оккупированной части Курской области зверства, сравнимые с деяниями фашистов, что раздражало и мотивировало, рассказал РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
Военный корреспондент Евгений Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре 2024 года указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 04:41
"На курской земле вновь поехали танки с немецкими крестами, ничего себе. На оккупированную территории вновь творились зверства, которые легко можно сравнить с теми зверствами, что чинили фашисты в годы Великой отечественной войны. И в этом смысле неофашисты, они же, такое ощущение, что просто копировали, косплеили, как сейчас говорят, тех, собственно говоря, фашистов, чтобы ни в чем им не уступать. Ну вот это огромный раздражитель и мотиватор, и я очень надеюсь, что отложенное правосудие, оно случится и все виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Поддубный.
В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Мирошник надеется на расследование зверств ВСУ после освобождения Курщины
26 апреля, 19:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЕвгений ПоддубныйВооруженные силы Украины
 
 
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