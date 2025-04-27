https://ria.ru/20250427/peskov-2013681006.html

В Кремле высказались об условиях сделки по Украине

В Кремле высказались об условиях сделки по Украине - РИА Новости, 27.04.2025

В Кремле высказались об условиях сделки по Украине

Предварительно говорить о каких-то условиях сделки по Украине сейчас пока рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:32:00+03:00

2025-04-27T13:32:00+03:00

2025-04-27T14:06:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

павел зарубин

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предварительно говорить о каких-то условиях сделки по Украине сейчас пока рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Говорить об условиях сделки по Украине между РФ и США пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину", - сообщается на платформе "Смотрим".Работа по украинскому урегулированию продолжается, отметил Песков, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе РФ в рамках сделки, и что Владимир Зеленский это понимает.

https://ria.ru/20250427/peskov-2013680824.html

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россия

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украина, павел зарубин, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков