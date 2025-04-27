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В Кремле высказались об условиях сделки по Украине - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 27.04.2025 (обновлено: 14:06 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/peskov-2013681006.html
В Кремле высказались об условиях сделки по Украине
В Кремле высказались об условиях сделки по Украине - РИА Новости, 27.04.2025
В Кремле высказались об условиях сделки по Украине
Предварительно говорить о каких-то условиях сделки по Украине сейчас пока рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:32:00+03:00
2025-04-27T14:06:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
павел зарубин
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предварительно говорить о каких-то условиях сделки по Украине сейчас пока рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Говорить об условиях сделки по Украине между РФ и США пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину", - сообщается на платформе "Смотрим".Работа по украинскому урегулированию продолжается, отметил Песков, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе РФ в рамках сделки, и что Владимир Зеленский это понимает.
https://ria.ru/20250427/peskov-2013680824.html
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украина, павел зарубин, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Украина, Специальная военная операция на Украине, Павел Зарубин, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле высказались об условиях сделки по Украине

Песков: говорить предварительно об условиях сделки по Украине рано

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Предварительно говорить о каких-то условиях сделки по Украине сейчас пока рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Говорить об условиях сделки по Украине между РФ и США пока рано. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину", - сообщается на платформе "Смотрим".
Работа по украинскому урегулированию продолжается, отметил Песков, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе РФ в рамках сделки, и что Владимир Зеленский это понимает.
Москва - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Кремле высказались о позиции Трампа по Украине
Вчера, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПавел ЗарубинРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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