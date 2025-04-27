https://ria.ru/20250427/peskov-2013680521.html
Россия готова развивать отношения со всеми странами, заявил Песков
Россия готова развивать отношения со всеми странами, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2025
Россия готова развивать отношения со всеми странами, заявил Песков
Россия готова развивать отношения со всеми странами настолько глубоко, насколько готовы сами эти страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:30:00+03:00
2025-04-27T13:30:00+03:00
2025-04-27T13:46:00+03:00
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова развивать отношения со всеми странами настолько глубоко, насколько готовы сами эти страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Соответственно, установка президента (РФ Владимира) Путина, что мы готовы со всеми странами развивать отношения и идти в этом развитии настолько глубоко, насколько готовы сами эти страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250427/peskov-2013681102.html
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россия, дмитрий песков, павел зарубин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, В мире
Россия готова развивать отношения со всеми странами, заявил Песков
Дмитрий Песков: Россия готова развивать отношения со всеми странами