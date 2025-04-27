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Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается - РИА Новости, 27.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 27.04.2025 (обновлено: 13:38 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/peskov-2013680254.html
Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается
Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается - РИА Новости, 27.04.2025
Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается
Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:29:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа продолжается", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20250427/peskov-2013681006.html
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украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается

Дмитрий Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа продолжается", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Кремле высказались об условиях сделки по Украине
Вчера, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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