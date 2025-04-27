https://ria.ru/20250427/peskov-2013680254.html

Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается

Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается - РИА Новости, 27.04.2025

Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается

Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T13:29:00+03:00

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2025-04-27T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа продолжается", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20250427/peskov-2013681006.html

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украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин