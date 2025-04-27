https://ria.ru/20250427/peskov-2013680254.html
Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается
Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается - РИА Новости, 27.04.2025
Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается
Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T13:29:00+03:00
2025-04-27T13:29:00+03:00
2025-04-27T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Работа продолжается", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."Работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20250427/peskov-2013681006.html
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украина, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается
Дмитрий Песков: работа по украинскому урегулированию продолжается