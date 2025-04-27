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В Якутске откроют два новых памятника к юбилею Победы
В Якутске откроют два новых памятника к юбилею Победы - РИА Новости, 27.04.2025
В Якутске откроют два новых памятника к юбилею Победы
Два новых памятника и храм откроют в Якутске к 80-летию годовщины Победы, сообщил глава республики Айсен Николаев во время телеэфира "Прямая линия" НВК "Саха". РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:47:00+03:00
2025-04-27T15:47:00+03:00
2025-04-27T15:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
айсен николаев
якутск
общество
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ЯКУТСК, 27 апр - РИА Новости. Два новых памятника и храм откроют в Якутске к 80-летию годовщины Победы, сообщил глава республики Айсен Николаев во время телеэфира "Прямая линия" НВК "Саха". "Хочу отметить, что в городе Якутске к 80-летней годовщине Великой Победы будет открыто два памятника. Монумент из бронзы первому Герою Советского Союза из народа саха Фёдору Кузьмичу Попову будет установлен в сквере, носящем его имя. Также в Парке Победы столицы республики установят памятник Гавриилу Дмитриевичу Протодьяконову – знаменитому артиллеристу. Пройдут мероприятия, посвящённые открытию стелы "Город трудовой доблести", - сказал Николаев. Глава Якутии отметил, что 9 мая в Якутске будет открыт новый храм, посвящённый памяти всех защитников Отечества. Николаев добавил, что в регионе 13 958 ветеранам Великой Отечественной войны произведена единовременная выплата на сумму более 172 миллиона рублей, в том числе участникам Великой Отечественной войны по 2 миллиона рублей. По поводу празднования Дня Победы глава республики рассказал, что в очном формате пройдёт "Бессмертный полк". Кроме того, после нескольких лет перерыва состоится праздничный салют.
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80-летие победы в великой отечественной войне, айсен николаев, якутск, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Айсен Николаев, Якутск, Общество
В Якутске откроют два новых памятника к юбилею Победы
Два новых памятника и храм откроют в Якутске к 80-летию Победы