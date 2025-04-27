https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013712541.html

Овчинский: в СЗАО снесли 35 домов по программе реновации

Овчинский: в СЗАО снесли 35 домов по программе реновации - РИА Новости, 27.04.2025

Овчинский: в СЗАО снесли 35 домов по программе реновации

В Северо-Западном административном округе Москвы по реновации демонтировали 35 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T17:51:00+03:00

2025-04-27T17:51:00+03:00

2025-04-27T17:51:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Северо-Западном административном округе Москвы по реновации демонтировали 35 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На сегодня полностью расселены и уже демонтированы 35 зданий в пяти районах округа. Среди них восемь в Северном Тушине, в Хорошево-Мневниках – 11. По шесть домов демонтировали в районах Митино и Южное Тушино. Еще четыре здания снесли в районе Щукино", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В итоге в рамках реновации в СЗАО должны быть расселены и снесены более 400 старых домов. После этого на их месте построят новые жилые комплексы и необходимые объекты инфраструктуры.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013699139.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский