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Овчинский: в СЗАО снесли 35 домов по программе реновации - РИА Новости, 27.04.2025
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17:51 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013712541.html
Овчинский: в СЗАО снесли 35 домов по программе реновации
Овчинский: в СЗАО снесли 35 домов по программе реновации - РИА Новости, 27.04.2025
Овчинский: в СЗАО снесли 35 домов по программе реновации
В Северо-Западном административном округе Москвы по реновации демонтировали 35 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T17:51:00+03:00
2025-04-27T17:51:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Северо-Западном административном округе Москвы по реновации демонтировали 35 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На сегодня полностью расселены и уже демонтированы 35 зданий в пяти районах округа. Среди них восемь в Северном Тушине, в Хорошево-Мневниках – 11. По шесть домов демонтировали в районах Митино и Южное Тушино. Еще четыре здания снесли в районе Щукино", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.В итоге в рамках реновации в СЗАО должны быть расселены и снесены более 400 старых домов. После этого на их месте построят новые жилые комплексы и необходимые объекты инфраструктуры.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013699139.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в СЗАО снесли 35 домов по программе реновации

Овчинский: на северо-западе Москвы снесли 35 домов в рамках реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Северо-Западном административном округе Москвы по реновации демонтировали 35 старых домов, их жители получили новое жилье, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На сегодня полностью расселены и уже демонтированы 35 зданий в пяти районах округа. Среди них восемь в Северном Тушине, в Хорошево-Мневниках – 11. По шесть домов демонтировали в районах Митино и Южное Тушино. Еще четыре здания снесли в районе Щукино", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В итоге в рамках реновации в СЗАО должны быть расселены и снесены более 400 старых домов. После этого на их месте построят новые жилые комплексы и необходимые объекты инфраструктуры.
Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она подразумевает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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