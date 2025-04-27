Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: департамент градполитики поучаствовал в дне открытых дверей МГСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013699139.html
Овчинский: департамент градполитики поучаствовал в дне открытых дверей МГСУ
Овчинский: департамент градполитики поучаствовал в дне открытых дверей МГСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Овчинский: департамент градполитики поучаствовал в дне открытых дверей МГСУ
Сотрудники департамента градостроительной политики приняли участие в дне открытых дверей Московского государственного строительного университета (МГСУ),... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:17:00+03:00
2025-04-27T16:17:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сотрудники департамента градостроительной политики приняли участие в дне открытых дверей Московского государственного строительного университета (МГСУ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента Владислав Овчинский."Это не только возможность рассказать о деятельности департамента градостроительной политики, но и важный шаг для привлечения молодых специалистов в отрасль. Взаимодействие с университетами позволяет нам привлекать талантливую молодежь, которая привносит в отрасль креативные и продуктивные идеи", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что у департамента в МГСУ был свой выставочный корнер, где и абитуриенты, и студенты узнали о деятельности департамента градостроительной политики, а кадровые специалисты провели для них карьерные консультации.Кроме того, посетители дня открытых дверей приняли участие в викторине и получили сувениры от департамента. Одним из призов стал авторский светильник "Эталонный дом по реновации".
https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013698151.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: департамент градполитики поучаствовал в дне открытых дверей МГСУ

Овчинский: департамент градполитики провел консультации со студентами МГСУ

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сотрудники департамента градостроительной политики приняли участие в дне открытых дверей Московского государственного строительного университета (МГСУ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента Владислав Овчинский.
"Это не только возможность рассказать о деятельности департамента градостроительной политики, но и важный шаг для привлечения молодых специалистов в отрасль. Взаимодействие с университетами позволяет нам привлекать талантливую молодежь, которая привносит в отрасль креативные и продуктивные идеи", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что у департамента в МГСУ был свой выставочный корнер, где и абитуриенты, и студенты узнали о деятельности департамента градостроительной политики, а кадровые специалисты провели для них карьерные консультации.
Кроме того, посетители дня открытых дверей приняли участие в викторине и получили сувениры от департамента. Одним из призов стал авторский светильник "Эталонный дом по реновации".
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Овчинский: более тысячи человек посетили "Макет Москвы" в День памятников
Вчера, 16:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала