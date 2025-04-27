https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013699139.html
Овчинский: департамент градполитики поучаствовал в дне открытых дверей МГСУ
Овчинский: департамент градполитики поучаствовал в дне открытых дверей МГСУ - РИА Новости, 27.04.2025
Овчинский: департамент градполитики поучаствовал в дне открытых дверей МГСУ
Сотрудники департамента градостроительной политики приняли участие в дне открытых дверей Московского государственного строительного университета (МГСУ),... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:17:00+03:00
2025-04-27T16:17:00+03:00
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москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сотрудники департамента градостроительной политики приняли участие в дне открытых дверей Московского государственного строительного университета (МГСУ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента Владислав Овчинский."Это не только возможность рассказать о деятельности департамента градостроительной политики, но и важный шаг для привлечения молодых специалистов в отрасль. Взаимодействие с университетами позволяет нам привлекать талантливую молодежь, которая привносит в отрасль креативные и продуктивные идеи", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что у департамента в МГСУ был свой выставочный корнер, где и абитуриенты, и студенты узнали о деятельности департамента градостроительной политики, а кадровые специалисты провели для них карьерные консультации.Кроме того, посетители дня открытых дверей приняли участие в викторине и получили сувениры от департамента. Одним из призов стал авторский светильник "Эталонный дом по реновации".
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: департамент градполитики поучаствовал в дне открытых дверей МГСУ
Овчинский: департамент градполитики провел консультации со студентами МГСУ
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Сотрудники департамента градостроительной политики приняли участие в дне открытых дверей Московского государственного строительного университета (МГСУ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента Владислав Овчинский.
"Это не только возможность рассказать о деятельности департамента градостроительной политики, но и важный шаг для привлечения молодых специалистов в отрасль. Взаимодействие с университетами позволяет нам привлекать талантливую молодежь, которая привносит в отрасль креативные и продуктивные идеи", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что у департамента в МГСУ был свой выставочный корнер, где и абитуриенты, и студенты узнали о деятельности департамента градостроительной политики, а кадровые специалисты провели для них карьерные консультации.
Кроме того, посетители дня открытых дверей приняли участие в викторине и получили сувениры от департамента. Одним из призов стал авторский светильник "Эталонный дом по реновации".