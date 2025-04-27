https://ria.ru/20250427/ovchinskiy-2013698151.html
Овчинский: более тысячи человек посетили "Макет Москвы" в День памятников
Овчинский: более тысячи человек посетили "Макет Москвы" в День памятников - РИА Новости, 27.04.2025
Овчинский: более тысячи человек посетили "Макет Москвы" в День памятников
Более тысячи человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ в Международный день памятников и исторических мест, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:12:00+03:00
2025-04-27T16:12:00+03:00
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москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более тысячи человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ в Международный день памятников и исторических мест, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия) отмечался 18 апреля. В тематической программе приняли участие учащиеся московских образовательных учреждений и гости из других российских городов, включая Псков, Ижевск, Иркутск, Волгоград, Новосибирск."В этот день посетителям провели интерактивную экскурсию, в которой сотрудники павильона рассказали о памятниках Максиму Горькому, Владимиру Маяковскому, Александру Пушкину, маршалу Жукову и других монументах, которые отображены на центральной части архитектурного макета столицы. Также гостей познакомили с памятными событиями, в честь которых были построены храм Христа Спасителя, храм Покрова на Рву, а также многие другие исторические объекты столицы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.После экскурсии организаторы провели интерактивную викторину о знаковых сооружениях Москвы. Участие приняли более 50 человек, из них 20 победили и получили призы."Макет Москвы" представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетить павильон можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: более тысячи человек посетили "Макет Москвы" в День памятников
Овчинский: на "Макете Москвы" организовали программу в День памятников
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Более тысячи человек посетили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ в Международный день памятников и исторических мест, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия) отмечался 18 апреля. В тематической программе приняли участие учащиеся московских образовательных учреждений и гости из других российских городов, включая Псков, Ижевск, Иркутск, Волгоград, Новосибирск.
"В этот день посетителям провели интерактивную экскурсию, в которой сотрудники павильона рассказали о памятниках Максиму Горькому, Владимиру Маяковскому, Александру Пушкину, маршалу Жукову и других монументах, которые отображены на центральной части архитектурного макета столицы. Также гостей познакомили с памятными событиями, в честь которых были построены храм Христа Спасителя, храм Покрова на Рву, а также многие другие исторические объекты столицы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
После экскурсии организаторы провели интерактивную викторину о знаковых сооружениях Москвы. Участие приняли более 50 человек, из них 20 победили и получили призы.
"Макет Москвы" представляет собой точную копию центра города, уменьшенную в 400 раз. Посетить павильон можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00, вход бесплатный.