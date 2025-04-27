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Жители Якутска в День Республики станцевали "осуохай" на главной площади - РИА Новости, 27.04.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
16:08 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/osuokhay-2013697732.html
Жители Якутска в День Республики станцевали "осуохай" на главной площади
Жители Якутска в День Республики станцевали "осуохай" на главной площади - РИА Новости, 27.04.2025
Жители Якутска в День Республики станцевали "осуохай" на главной площади
Сотни жителей в День Республики собрались на главной площади Якутска и станцевали национальный танец "осуохай", сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T16:08:00+03:00
2025-04-27T16:08:00+03:00
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 27 апр - РИА Новости. Сотни жителей в День Республики собрались на главной площади Якутска и станцевали национальный танец "осуохай", сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Ранее сообщалось о том, что в феврале решение о присвоении восточной стороне проспекта Ленина в Якутске наименования площадь Республики принято на заседании городских депутатов. Глава республики Айсен Николаев в воскресенье поздравил жителей со знаменательной датой. Двадцать седьмого апреля 1922 года был подписан Декрет об образовании Якутской АССР в составе Советской России. Спустя 70 лет, в 1992 году, в этот же день вступила в силу Конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Дата 27 апреля в республике объявлена нерабочим праздничным днем. В этом году в связи с тем, что 27 апреля - воскресенье, выходной переносится на понедельник, 28 апреля. "В Якутске сотни горожан и гостей столицы собрались на национальный круговой танец – осуохай, посвященный Дню республики. К традиционному хороводу присоединились представители власти и общественности республики. Площадь Республики, открытая в октябре прошлого года, стала эпицентром празднества", - отметили в пресс-службе. "Осуохай" - ритуальный круговой танец народа саха, в знак благодарения и обращения к языческим божествам айыы и духам-хозяевам природы иччи.
https://ria.ru/20250415/gora-2011442563.html
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айсен николаев, якутск, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Якутск, Республика Саха (Якутия)
Жители Якутска в День Республики станцевали "осуохай" на главной площади

Жители Якутска в День Республики станцевали "осуохай" на главной площади города

© Предоставлено пресс-службой главы и правительства РС(Я)Жители Якутска танцуют "осуохай" на главной площади города в День Республики
Жители Якутска танцуют осуохай на главной площади города в День Республики - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© Предоставлено пресс-службой главы и правительства РС(Я)
Жители Якутска танцуют "осуохай" на главной площади города в День Республики
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ЯКУТСК, 27 апр - РИА Новости. Сотни жителей в День Республики собрались на главной площади Якутска и станцевали национальный танец "осуохай", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее сообщалось о том, что в феврале решение о присвоении восточной стороне проспекта Ленина в Якутске наименования площадь Республики принято на заседании городских депутатов.
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Знамя Победы подняли на самую высокую гору в Якутии
15 апреля, 19:26
Глава республики Айсен Николаев в воскресенье поздравил жителей со знаменательной датой.
Двадцать седьмого апреля 1922 года был подписан Декрет об образовании Якутской АССР в составе Советской России. Спустя 70 лет, в 1992 году, в этот же день вступила в силу Конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. Дата 27 апреля в республике объявлена нерабочим праздничным днем. В этом году в связи с тем, что 27 апреля - воскресенье, выходной переносится на понедельник, 28 апреля.
"В Якутске сотни горожан и гостей столицы собрались на национальный круговой танец – осуохай, посвященный Дню республики. К традиционному хороводу присоединились представители власти и общественности республики. Площадь Республики, открытая в октябре прошлого года, стала эпицентром празднества", - отметили в пресс-службе.
"Осуохай" - ритуальный круговой танец народа саха, в знак благодарения и обращения к языческим божествам айыы и духам-хозяевам природы иччи.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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