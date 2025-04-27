Рейтинг@Mail.ru
В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/opasnost-2013645080.html
В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность
В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.04.2025
В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность практически одновременно объявлена в Орловской и Брянской областях, об этом сообщают местные власти. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T03:25:00+03:00
2025-04-27T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
орловская область
россия
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e47d6f56de1ce2a68c78a77f7e232b.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетная опасность практически одновременно объявлена в Орловской и Брянской областях, об этом сообщают местные власти. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ракетной опасности в регионе в 3.08 мск. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - написал Клычков в Telegram-канале. Почти сразу, в 3.09 мск, была объявлена ракетная опасность и в соседней Брянской области. "На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.
https://ria.ru/20250426/bespilotniki-2013635102.html
брянская область
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e9abbac2180ac415cee9e03f7a8755b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, орловская область, россия, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Орловская область, Россия, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность

В Орловской и Брянской областях одновременно объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетная опасность практически одновременно объявлена в Орловской и Брянской областях, об этом сообщают местные власти.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ракетной опасности в регионе в 3.08 мск.
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - написал Клычков в Telegram-канале.
Почти сразу, в 3.09 мск, была объявлена ракетная опасность и в соседней Брянской области.
"На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.
Зенитная ракетная установка - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Над Брянской областью сбили три украинских беспилотника
Вчера, 23:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьОрловская областьРоссияАндрей КлычковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала