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В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность
В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.04.2025
В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность
Ракетная опасность практически одновременно объявлена в Орловской и Брянской областях, об этом сообщают местные власти. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T03:25:00+03:00
2025-04-27T03:25:00+03:00
2025-04-27T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
орловская область
россия
андрей клычков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетная опасность практически одновременно объявлена в Орловской и Брянской областях, об этом сообщают местные власти. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ракетной опасности в регионе в 3.08 мск. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - написал Клычков в Telegram-канале. Почти сразу, в 3.09 мск, была объявлена ракетная опасность и в соседней Брянской области. "На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.
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происшествия, брянская область, орловская область, россия, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Орловская область, Россия, Андрей Клычков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность
В Орловской и Брянской областях одновременно объявили ракетную опасность