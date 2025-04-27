https://ria.ru/20250427/opasnost-2013645080.html

В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность

В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.04.2025

В Орловской и Брянской областях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность практически одновременно объявлена в Орловской и Брянской областях, об этом сообщают местные власти. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T03:25:00+03:00

2025-04-27T03:25:00+03:00

2025-04-27T03:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

орловская область

россия

андрей клычков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ракетная опасность практически одновременно объявлена в Орловской и Брянской областях, об этом сообщают местные власти. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о ракетной опасности в регионе в 3.08 мск. "Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность", - написал Клычков в Telegram-канале. Почти сразу, в 3.09 мск, была объявлена ракетная опасность и в соседней Брянской области. "На территории Брянской области! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

https://ria.ru/20250426/bespilotniki-2013635102.html

брянская область

орловская область

россия

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происшествия, брянская область, орловская область, россия, андрей клычков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность