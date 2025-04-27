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Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета - РИА Новости, 27.04.2025
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19:00 27.04.2025 (обновлено: 19:04 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/omsk-2013721823.html
Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета
Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета - РИА Новости, 27.04.2025
Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета
Омич устроил конфликт с охранником бара и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:00:00+03:00
2025-04-27T19:04:00+03:00
происшествия
омская область
омск
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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Омич устроил конфликт с охранником бара и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Инцидент произошел ночью возле одного из баров Центрального округа Омска. Тридцатичетырехлетний мужчина начал ругаться с охранником заведения, из-за того, что его не пропустили внутрь. "Произошел конфликт между охранником и посетителем: мужчину не пропустили в заведение, после чего он произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из травматического пистолета", - написали в пресс-службе. На место выехали сотрудники Росгвардии. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Его задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что разрешения на хранение и ношение оружия у него нет. Оружие направлено на экспертизу. Расследование продолжается.
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происшествия, омская область, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Омская область, Омск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета

В Омске мужчина устроил конфликт с охранником бара и выстрелил в воздух

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Омич устроил конфликт с охранником бара и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Инцидент произошел ночью возле одного из баров Центрального округа Омска. Тридцатичетырехлетний мужчина начал ругаться с охранником заведения, из-за того, что его не пропустили внутрь.
"Произошел конфликт между охранником и посетителем: мужчину не пропустили в заведение, после чего он произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из травматического пистолета", - написали в пресс-службе.
На место выехали сотрудники Росгвардии. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Его задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что разрешения на хранение и ношение оружия у него нет. Оружие направлено на экспертизу. Расследование продолжается.
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ПроисшествияОмская областьОмскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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