https://ria.ru/20250427/omsk-2013721823.html
Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета
Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета - РИА Новости, 27.04.2025
Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета
Омич устроил конфликт с охранником бара и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T19:00:00+03:00
2025-04-27T19:00:00+03:00
2025-04-27T19:04:00+03:00
происшествия
омская область
омск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Омич устроил конфликт с охранником бара и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Инцидент произошел ночью возле одного из баров Центрального округа Омска. Тридцатичетырехлетний мужчина начал ругаться с охранником заведения, из-за того, что его не пропустили внутрь. "Произошел конфликт между охранником и посетителем: мужчину не пропустили в заведение, после чего он произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из травматического пистолета", - написали в пресс-службе. На место выехали сотрудники Росгвардии. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Его задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что разрешения на хранение и ношение оружия у него нет. Оружие направлено на экспертизу. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20250422/devochka-2012858038.html
омская область
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Омская область, Омск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета
В Омске мужчина устроил конфликт с охранником бара и выстрелил в воздух