https://ria.ru/20250427/omsk-2013721823.html

Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета

Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета - РИА Новости, 27.04.2025

Житель Омска устроил у бара стрельбу из травматического пистолета

Омич устроил конфликт с охранником бара и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T19:00:00+03:00

2025-04-27T19:00:00+03:00

2025-04-27T19:04:00+03:00

происшествия

омская область

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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Омич устроил конфликт с охранником бара и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Инцидент произошел ночью возле одного из баров Центрального округа Омска. Тридцатичетырехлетний мужчина начал ругаться с охранником заведения, из-за того, что его не пропустили внутрь. "Произошел конфликт между охранником и посетителем: мужчину не пропустили в заведение, после чего он произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из травматического пистолета", - написали в пресс-службе. На место выехали сотрудники Росгвардии. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Его задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что разрешения на хранение и ношение оружия у него нет. Оружие направлено на экспертизу. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250422/devochka-2012858038.html

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происшествия, омская область, омск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия