https://ria.ru/20250427/obstrel-2013660866.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.04.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по ней 12 снарядов калибром 155 миллиметров с начала суток, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:37:00+03:00
2025-04-27T09:37:00+03:00
2025-04-27T09:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по ней 12 снарядов калибром 155 миллиметров с начала суток, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины - ред.) по направлению: 07.05 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 08.00 - населённый пункт Дылеевка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Кроме того, по данным управления, украинские войска выпустили по Горловке ещё семь снарядов аналогичного калибра с 08.50 до 09.00 воскресенья. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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нато, стирол, горловка, украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Стирол, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ выпустили по Горловке 12 снарядов с начала суток