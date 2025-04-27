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Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.04.2025
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T00:10:00+03:00
2025-04-27T00:10:00+03:00
2025-04-27T00:10:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 25 единиц различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. По данным управления, в результате обстрелов был ранен один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.
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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска выпустили 25 боеприпасов по территории ДНР за сутки