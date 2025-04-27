https://ria.ru/20250427/obstrel-2013637829.html

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.04.2025

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T00:10:00+03:00

2025-04-27T00:10:00+03:00

2025-04-27T00:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008736834_144:0:1067:519_1920x0_80_0_0_5701ab47d765572fb3f6763949821abe.jpg

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 25 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Восемь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Восемь вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 25 единиц различных боеприпасов", - сообщается в Telegram-канале управления. По данным управления, в результате обстрелов был ранен один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано 11 обстрелов.

https://ria.ru/20250426/monastyr-2013601546.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины