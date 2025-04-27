https://ria.ru/20250427/nokdaun-2013647761.html

Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025

Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:41:00+03:00

2025-04-27T04:41:00+03:00

2025-04-27T04:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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полное освобождение курской области

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БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Военный корреспондент Евгений Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. "То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун – это правда. Сейчас самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности", - сказал Поддубный. Он отметил, что противник сделал ставку на то, чтобы удерживать как можно дольше часть курского приграничья, "противник влил огромное количество ресурсов в эту операцию – только 76,5 тысяч погибших, это потери формирований киевского режима, огромное количество бронетехники, танков, бронетранспортеров, БМП, это был такой выставочный проект нелегитимного (Владимира- ред.) Зеленского". Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, отметил Поддубный. "Разгром группировки противника был неотвратим. Об этом говорила вся конфигурация фронта, был вопрос во времени: насколько долго противник будет жертвовать огромным количеством людей, огромным количеством самой современной западной техники, чтобы хоть немного продлить контроль над оккупированной территорией в Курской области. Несмотря на то, что было понятно, что для формирований киевского режима это оперативный тупик, новая Курская битва была одной из самых тяжелых за все время, что длится СВО, и в определенных смыслах наиболее принципиальной. Операция армии РФ по освобождению Курской области длилась 264 дня", - отметил Поддубный. Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин поздравил бойцов и командиров с полным освобождением территории региона.

https://ria.ru/20250424/poddubnyj-2013149813.html

https://ria.ru/20250313/sudzha-2004802052.html

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