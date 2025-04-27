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Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:41 27.04.2025 (обновлено: 04:42 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/nokdaun-2013647761.html
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.04.2025
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T04:41:00+03:00
2025-04-27T04:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
евгений поддубный
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
полное освобождение курской области
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БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Военный корреспондент Евгений Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. "То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун – это правда. Сейчас самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности", - сказал Поддубный. Он отметил, что противник сделал ставку на то, чтобы удерживать как можно дольше часть курского приграничья, "противник влил огромное количество ресурсов в эту операцию – только 76,5 тысяч погибших, это потери формирований киевского режима, огромное количество бронетехники, танков, бронетранспортеров, БМП, это был такой выставочный проект нелегитимного (Владимира- ред.) Зеленского". Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, отметил Поддубный. "Разгром группировки противника был неотвратим. Об этом говорила вся конфигурация фронта, был вопрос во времени: насколько долго противник будет жертвовать огромным количеством людей, огромным количеством самой современной западной техники, чтобы хоть немного продлить контроль над оккупированной территорией в Курской области. Несмотря на то, что было понятно, что для формирований киевского режима это оперативный тупик, новая Курская битва была одной из самых тяжелых за все время, что длится СВО, и в определенных смыслах наиболее принципиальной. Операция армии РФ по освобождению Курской области длилась 264 дня", - отметил Поддубный. Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин поздравил бойцов и командиров с полным освобождением территории региона.
https://ria.ru/20250424/poddubnyj-2013149813.html
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004802052.html
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курская область, россия, евгений поддубный, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Полное освобождение Курской области
Поддубный рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Поддубный: самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 апр - РИА Новости. Самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области, заявил РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
Военный корреспондент Евгений Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
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"То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун – это правда. Сейчас самые боеспособные части противника были фактически уничтожены в Курской области и сейчас находятся на восстановлении боеспособности", - сказал Поддубный.
Он отметил, что противник сделал ставку на то, чтобы удерживать как можно дольше часть курского приграничья, "противник влил огромное количество ресурсов в эту операцию – только 76,5 тысяч погибших, это потери формирований киевского режима, огромное количество бронетехники, танков, бронетранспортеров, БМП, это был такой выставочный проект нелегитимного (Владимира- ред.) Зеленского".
Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, отметил Поддубный.
"Разгром группировки противника был неотвратим. Об этом говорила вся конфигурация фронта, был вопрос во времени: насколько долго противник будет жертвовать огромным количеством людей, огромным количеством самой современной западной техники, чтобы хоть немного продлить контроль над оккупированной территорией в Курской области. Несмотря на то, что было понятно, что для формирований киевского режима это оперативный тупик, новая Курская битва была одной из самых тяжелых за все время, что длится СВО, и в определенных смыслах наиболее принципиальной. Операция армии РФ по освобождению Курской области длилась 264 дня", - отметил Поддубный.
Ранее в субботу начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Путин поздравил бойцов и командиров с полным освобождением территории региона.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияЕвгений ПоддубныйВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПолное освобождение Курской области
 
 
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