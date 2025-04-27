https://ria.ru/20250427/mvd-2013670279.html

В Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи

В Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи - РИА Новости, 27.04.2025

В Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, выстрелил в воздух из охолощенного пистолета, чтобы вызванная им "скорая" быстрее РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T11:21:00+03:00

2025-04-27T11:21:00+03:00

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санкт-петербург

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, выстрелил в воздух из охолощенного пистолета, чтобы вызванная им "скорая" быстрее прибыла на помощь к девушке, почувствовавшей себя плохо, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.По данным ведомства, в субботу вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на Пушкинской улице, 11 в центре Петербурга. "Прибывшим на место происшествия нарядом полиции возле дома 11 по Пушкинской улице задержан 34-летний мужчина, который, по предварительным данным, увидев возле дома... девушку, которой стало плохо, вызвал скорую помощь, а для того, чтобы служба "03" прибыла быстрее, выстрелил в воздух из пистолета", - говорится в сообщении. В отношении мужчины, у которого изъяли охолощенный пистолет, составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в управлении.

https://ria.ru/20250427/strelba-2013664414.html

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санкт-петербург, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)