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В Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи - РИА Новости, 27.04.2025
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11:21 27.04.2025 (обновлено: 11:26 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/mvd-2013670279.html
В Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи
В Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи - РИА Новости, 27.04.2025
В Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи
Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, выстрелил в воздух из охолощенного пистолета, чтобы вызванная им "скорая" быстрее РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T11:21:00+03:00
2025-04-27T11:26:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, выстрелил в воздух из охолощенного пистолета, чтобы вызванная им "скорая" быстрее прибыла на помощь к девушке, почувствовавшей себя плохо, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.По данным ведомства, в субботу вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на Пушкинской улице, 11 в центре Петербурга. "Прибывшим на место происшествия нарядом полиции возле дома 11 по Пушкинской улице задержан 34-летний мужчина, который, по предварительным данным, увидев возле дома... девушку, которой стало плохо, вызвал скорую помощь, а для того, чтобы служба "03" прибыла быстрее, выстрелил в воздух из пистолета", - говорится в сообщении. В отношении мужчины, у которого изъяли охолощенный пистолет, составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в управлении.
https://ria.ru/20250427/strelba-2013664414.html
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санкт-петербург, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Санкт-Петербург, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи

МВД: в Петербурге мужчина выстрелил воздух, чтобы поторопить авто скорой помощи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, выстрелил в воздух из охолощенного пистолета, чтобы вызванная им "скорая" быстрее прибыла на помощь к девушке, почувствовавшей себя плохо, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
По данным ведомства, в субботу вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на Пушкинской улице, 11 в центре Петербурга.
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"Прибывшим на место происшествия нарядом полиции возле дома 11 по Пушкинской улице задержан 34-летний мужчина, который, по предварительным данным, увидев возле дома... девушку, которой стало плохо, вызвал скорую помощь, а для того, чтобы служба "03" прибыла быстрее, выстрелил в воздух из пистолета", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины, у которого изъяли охолощенный пистолет, составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в управлении.
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