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СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика - РИА Новости, 27.04.2025
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15:13 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/moskalik-2013690055.html
СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика
СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика - РИА Новости, 27.04.2025
СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика
Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщает... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T15:13:00+03:00
2025-04-27T15:13:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
ярослав москалик
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
убийство генерала москалика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик. "По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления", - сказала Петренко.
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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина
Происшествия, Россия, Балашиха, Ярослав Москалик, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Убийство генерала Москалика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Украина
СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика

СК, ФСБ и МВД устанавливают иные лица, причастные к теракту против Москалика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик.
"По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления", - сказала Петренко.
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба Я. Москалик

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 8
© Фото : Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
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6 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте взрыва автомобиля в Балашихе

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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8 из 8

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 8

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 8

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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8 из 8
 
ПроисшествияРоссияБалашихаЯрослав МоскаликСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Убийство генерала МоскаликаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Украина
 
 
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