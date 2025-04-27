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СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика

СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика - РИА Новости, 27.04.2025

СК устанавливает соучастников теракта против генерала Москалика

Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщает... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T15:13:00+03:00

2025-04-27T15:13:00+03:00

2025-04-27T15:13:00+03:00

происшествия

россия

балашиха

ярослав москалик

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

убийство генерала москалика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации теракта в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Игнат Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик. "По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, в том числе взрывотехническая, судебно-медицинская и другие. Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются иные лица, причастные к организации этого преступления", - сказала Петренко.

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происшествия, россия, балашиха, ярослав москалик, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), убийство генерала москалика, министерство внутренних дел рф (мвд россии), украина