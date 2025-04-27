Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину

СК: Кузин полностью признал вину в теракте против генерала Москалика
Утром в пятницу в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.
Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.
Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.
МИД России назвал взрыв террористической атакой.
МИД России назвал взрыв террористической атакой.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.
На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.
На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.
Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.
На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.
Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.
МИД России назвал взрыв террористической атакой.
По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.
На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.
- в сентябре 2023 года приехал в Россию, где в ожидании указаний украинского куратора проживал в Московском регионе;
- в сентябре 2024-го приступил к сбору данных о Москалике;
- в ноябре снял квартиру в подъезде генерала, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня;
- заранее купил автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до теракта припарковал его у подъезда;
- в марте получил в тайнике в Балашихе компоненты взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля, установил их в машине;
- двадцать третьего апреля скрылся после завершения подготовки к теракту.