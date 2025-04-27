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Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину - РИА Новости, 27.04.2025
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14:47 27.04.2025 (обновлено: 15:51 27.04.2025)
https://ria.ru/20250427/moskalik-2013687814.html
Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину
Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину - РИА Новости, 27.04.2025
Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину
Игнат Кузин полностью признал вину в совершении теракта против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T14:47:00+03:00
2025-04-27T15:51:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ярослав москалик
убийство генерала москалика
россия
украина
вооруженные силы рф
светлана петренко
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Игнат Кузин полностью признал вину в совершении теракта против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко."Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта", — заявила она.Обвиняемый подтвердил, что его завербовали сотрудники СБУ за денежное вознаграждение — 18 тысяч долларов.Кузин описал хронологию своих действий:По данным СК России, подрыв совершили удаленно, когда Москалик выходил из подъезда. Сигнал направил неустановленный пока сотрудник украинских спецслужб на основании получаемого видео.Кузину предъявили обвинения по статьям УК "Террористический акт" и "Незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств".Следствие продолжается, фигурант дает показания. ФСБ и МВД ищут других причастных к преступлению.
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013510381.html
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Момент взрыва автомобиля в Балашихе
Момент взрыва автомобиля в Балашихе.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ярослав москалик, убийство генерала москалика, россия, украина, вооруженные силы рф, светлана петренко, балашиха, александр бастрыкин, служба безопасности украины
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ярослав Москалик, Убийство генерала Москалика, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Светлана Петренко, Балашиха, Александр Бастрыкин, Служба безопасности Украины
Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину

СК: Кузин полностью признал вину в теракте против генерала Москалика

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание сотрудниками ФСБ агента украинских спецслужб Игната Кузина. Стоп-кадр видео
Задержание сотрудниками ФСБ агента украинских спецслужб Игната Кузина. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Задержание сотрудниками ФСБ агента украинских спецслужб Игната Кузина. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Игнат Кузин полностью признал вину в совершении теракта против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта", — заявила она.
Обвиняемый подтвердил, что его завербовали сотрудники СБУ за денежное вознаграждение — 18 тысяч долларов.

Утром в пятницу в районе дома № 2 на бульваре Нестерова в Балашихе взорвался автомобиль. В результате погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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3 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал Генштаба Я. Москалик

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 8
© Фото : Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

На месте взрыва автомобиля в Балашихе

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
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6 из 8
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 8
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте взрыва автомобиля в Балашихе

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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8 из 8

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался в районе дома № 2 на проспекте Нестерова в первой половине дня. По имеющимся данным, там сработало самодельное взрывное устройство.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
1 из 8

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 8

На месте происшествия работает группа, в которую вошли следователи, криминалисты, эксперты и оперативники.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
3 из 8

Правоохранители оцепили внутренний двор, территорию огородили лентой со всех сторон.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве в центральный аппарат.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 8

МИД России назвал взрыв террористической атакой.

© Фото : Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
6 из 8

По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, лично знавшего генерала, военный был настоящим офицером и человеком высокого профессионализма и достоинства.

© РИА Новости / Максим Блинов
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7 из 8

На фото: сотрудник Следственного комитета России работает на месте взрыва.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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8 из 8
Кузин описал хронологию своих действий:
  • в сентябре 2023 года приехал в Россию, где в ожидании указаний украинского куратора проживал в Московском регионе;
  • в сентябре 2024-го приступил к сбору данных о Москалике;
  • в ноябре снял квартиру в подъезде генерала, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня;
  • заранее купил автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до теракта припарковал его у подъезда;
  • в марте получил в тайнике в Балашихе компоненты взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля, установил их в машине;
  • двадцать третьего апреля скрылся после завершения подготовки к теракту.
По данным СК России, подрыв совершили удаленно, когда Москалик выходил из подъезда. Сигнал направил неустановленный пока сотрудник украинских спецслужб на основании получаемого видео.
Люди приносят цветы к дому в Балашихе, где погиб генерал Москалик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Люди приносят цветы к месту гибели генерала Москалика
25 апреля, 20:37
Кузину предъявили обвинения по статьям УК "Террористический акт" и "Незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Следствие продолжается, фигурант дает показания. ФСБ и МВД ищут других причастных к преступлению.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп изучит информацию об убийстве генерала Москалика
25 апреля, 23:01
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЯрослав МоскаликУбийство генерала МоскаликаРоссияУкраинаВооруженные силы РФСветлана ПетренкоБалашихаАлександр БастрыкинСлужба безопасности Украины
 
 
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