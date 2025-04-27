https://ria.ru/20250427/moskalik-2013687814.html

Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину

Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину - РИА Новости, 27.04.2025

Подозреваемый в теракте против генерала Москалика признал вину

Игнат Кузин полностью признал вину в совершении теракта против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T14:47:00+03:00

2025-04-27T14:47:00+03:00

2025-04-27T15:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Игнат Кузин полностью признал вину в совершении теракта против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко."Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта", — заявила она.Обвиняемый подтвердил, что его завербовали сотрудники СБУ за денежное вознаграждение — 18 тысяч долларов.Кузин описал хронологию своих действий:По данным СК России, подрыв совершили удаленно, когда Москалик выходил из подъезда. Сигнал направил неустановленный пока сотрудник украинских спецслужб на основании получаемого видео.Кузину предъявили обвинения по статьям УК "Террористический акт" и "Незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств".Следствие продолжается, фигурант дает показания. ФСБ и МВД ищут других причастных к преступлению.

https://ria.ru/20250425/moskalik-2013510381.html

https://ria.ru/20250425/tramp-2013524214.html

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