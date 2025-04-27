https://ria.ru/20250427/mobilizatsiya-2013737163.html

Депутат Рады рассказал о жалобах на силовую мобилизацию

Депутат Рады рассказал о жалобах на силовую мобилизацию - РИА Новости, 27.04.2025

Депутат Рады рассказал о жалобах на силовую мобилизацию

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает до 9 тысяч жалоб от граждан Украины на насильственную мобилизацию, заявил... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T22:42:00+03:00

2025-04-27T22:42:00+03:00

2025-04-27T22:42:00+03:00

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ежемесячно получает до 9 тысяч жалоб от граждан Украины на насильственную мобилизацию, заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Владимир Зеленский ранее в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что случаи насильственной мобилизации на Украине единичны, "Когда Зеленский говорит о "единичных случаях" насильственной мобилизации, он, верно, имеет в виду двух моих адвокатов Гладкого и Братковского, которые были похищены и насильственно мобилизованы СБУ по его приказу в марте для того, чтобы лишить меня защиты в судах? На самом деле, украинский омбудсмен по правам человека получает по 8000-9000 жалоб на насильственную мобилизацию ежемесячно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

https://ria.ru/20250412/zhurnalistka-2010874927.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий лубинец, александр дубинский, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины