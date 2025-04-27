https://ria.ru/20250427/magadan-2013647298.html

В Магадане заработал штаб волонтеров акции "Бессмертный полк"

В Магадане заработал штаб волонтеров акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 27.04.2025

В Магадане заработал штаб волонтеров акции "Бессмертный полк"

Штаб, в котором помогают подготовиться к акции "Бессмертный полк", заработал в Магадане, сообщила РИА Новости руководитель департамента молодежной политики... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:22:00+03:00

2025-04-27T04:22:00+03:00

2025-04-27T04:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

магадан

магаданская область

акция "бессмертный полк"

80-летие победы в великой отечественной войне

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МАГАДАН, 27 апр - РИА Новости. Штаб, в котором помогают подготовиться к акции "Бессмертный полк", заработал в Магадане, сообщила РИА Новости руководитель департамента молодежной политики Магаданской области Олеся Деревянко. Ранее власти сообщили, что акция "Бессмертный полк" в 2025 году в Магаданской области пройдет в очном формате. Ее проведут во всех муниципальных округах Колымы. Во многих из них тоже уже работают штабы волонтеров. "Волонтёры работают в Молодежном центре Магадана. Можно прийти с маленькой фотографией, наши специалисты фотографию отсканируют, загрузят в программу, отретушируют ее, подберут и рамку, которая необходима по запросу нашего заказчика, и мы уже подготовим ее для формата печати", - рассказала Деревянко.

https://ria.ru/20250425/bessmertnyy_polk-2013485500.html

магадан

магаданская область

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общество, магадан, магаданская область, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне